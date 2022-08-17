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米堤老總家鄉布袋辦追思音樂會 女兒延續父親慈善志業
出身嘉義縣沿海布袋鎮的溪頭米堤大飯店總經理李麗裕，6月20日在台大醫院安詳辭世，享壽70歲，縣府昨晚在李麗裕母校過溝國小，舉辦追思音樂會，女兒李竹婷說，父親過世前10年投身公益、教育、音樂，享受人生，她會延續父親回故鄉為學子舉辦偏鄉英語營。
李竹婷輔大織品服裝學系畢業，赴義大利深造，在米蘭當地服裝公司實習，回國曾在夏姿從事皮包設計，2013年報考英國皇家藝術學院流行女裝鞋類配件組上榜，表現突出，創作作品「Food Adventure」鞋履設計作品，榮登世界最高設計與藝術學府英國皇家藝術學院舞台。
李麗裕與李竹婷父女情深，在各自事業領域闖出一片天，父親遽然辭世，李竹婷從頓失所依哀痛，到擦乾眼淚，勇敢承擔接下父親志業，紀念追思父親，策劃米堤及家鄉兩場追思音樂會，她說，父親費時9年將震災淪為廢墟米堤，經營成五星級最美飯店，她一路看父親辛苦，父親常午夜工作到凌晨才休息。
李竹婷說，她出國求學工作，都不靠父親，證明自己能力，父親過世，聽到許多人向她表達對父親感謝，父親過世前10 年投身公益教育音樂，享受人生，她會延續父親回故鄉辦偏鄉英語營，英語營因疫情停辦2年，重新恢復，請大家支持。
富豪慈善家李麗裕，換肝重生，事業版圖跨紡織、不動產、建築、機電、飯店、教育、觀光休閒，人生傳奇，回饋故鄉不中斷，每年除夕前回鄉發送老人紅包及孝悌學生獎助學金，暑假為偏鄉學子辦免費英語營。
感念李麗裕為教育及地方付出，縣長翁章梁、立委蔡易餘、布袋鎮長陳鳳梅、縣議員蔡瑋傑、許有疆、母校輔仁中學校友及鄉親等參加音樂會，會場播放李總生前影像，邀請知名音樂家演奏，受惠過溝國中小學生代表述說對李總幫助感謝，場面溫馨感人。
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