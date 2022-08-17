南市議員選戰風雲 這兩區又有人跳出來參選

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聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
民進黨市議員初選失利的蔣琦君，將持續投入大北門區選舉爭取支持。圖 ／取自蔣琦君臉書
民進黨市議員初選失利的蔣琦君，將持續投入大北門區選舉爭取支持。圖 ／取自蔣琦君臉書

選戰逼近，南市市議員選區選情悄然變化；與綠營有淵源、新人姜雨良以無黨籍參選曾文區，鎖定最大票倉麻豆。另投入民進黨大北門區初選失利的蔣琦君，已表態將以無黨籍參選到底，後續牽動選情。

民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，對於各選區選情發展持續關注中，針對所提名黨籍參選人，近日市黨部將在選區豎起聯合看板「區隔］，若黨籍當事人仍執意完成登記參選，會以黨紀處理。

南市市議員第三選區包括麻豆、下營、六甲、官田、大內5行政區，應選3席，麻豆是最大票倉，政治版圖明顯綠大於藍，歷經初選，民進黨提名現任市議員陳秋宏、吳通龍角逐連任，國民黨提名市議員尤榮智，都是熟面孔。

46歲的姜雨良，是下營人，畢業於台北體育學院球類運動學系，活動區域大都在台南市區，曾協助立委陳亭妃相關選務，日前已將戶籍前往麻豆，打出「曾文區最有活力參選人」，也有鄉親免費提供市議員參選看板，讓他更有信心投入選戰。

「藍綠惡鬥，百姓受害！」姜雨良感慨說，檢視南市藍綠陣營，幾乎都是為反對而反對，辜負民代職責，尤其曾文區是全南市最綠選區，卻少有相關重大建設，鄉親們都很失落，他無黨籍沒有包袱投入選戰，讓鄉親有不一樣選擇。

曾任民進黨台南市黨部婦女部主任、目前是台南市政顧問的蔣琦君，日前投入民進黨大北門區市議員初選失利，近來持續打著「人民提名 加倍打拚」訴求在選區奔走，臉書也披露相關走訪爭取支持訊息。

蔣琦君前天在學甲區豐和里活動中心反對大型養豬場公聽會也向鄉親宣布會以無黨籍投入年底市議員選舉，為鄉親福利、權益把關，希望鄉親們支持，隨著選舉日期逐漸接近，選情將更趨白熱化。

南市市議員選情有新發展，與綠營有淵源的無黨籍新人姜雨良參選曾文區。圖 ／取自姜雨良臉書
南市市議員選情有新發展，與綠營有淵源的無黨籍新人姜雨良參選曾文區。圖 ／取自姜雨良臉書

議員 民進黨 台南

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