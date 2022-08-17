南市議員選戰風雲 這兩區又有人跳出來參選

選戰逼近，南市市議員選區選情悄然變化；與綠營有淵源、新人姜雨良以無黨籍參選曾文區，鎖定最大票倉麻豆。另投入民進黨大北門區初選失利的蔣琦君，已表態將以無黨籍參選到底，後續牽動選情。

民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，對於各選區選情發展持續關注中，針對所提名黨籍參選人，近日市黨部將在選區豎起聯合看板「區隔］，若黨籍當事人仍執意完成登記參選，會以黨紀處理。

南市市議員第三選區包括麻豆、下營、六甲、官田、大內5行政區，應選3席，麻豆是最大票倉，政治版圖明顯綠大於藍，歷經初選，民進黨提名現任市議員陳秋宏、吳通龍角逐連任，國民黨提名市議員尤榮智，都是熟面孔。

46歲的姜雨良，是下營人，畢業於台北體育學院球類運動學系，活動區域大都在台南市區，曾協助立委陳亭妃相關選務，日前已將戶籍前往麻豆，打出「曾文區最有活力參選人」，也有鄉親免費提供市議員參選看板，讓他更有信心投入選戰。

「藍綠惡鬥，百姓受害！」姜雨良感慨說，檢視南市藍綠陣營，幾乎都是為反對而反對，辜負民代職責，尤其曾文區是全南市最綠選區，卻少有相關重大建設，鄉親們都很失落，他無黨籍沒有包袱投入選戰，讓鄉親有不一樣選擇。

曾任民進黨台南市黨部婦女部主任、目前是台南市政顧問的蔣琦君，日前投入民進黨大北門區市議員初選失利，近來持續打著「人民提名 加倍打拚」訴求在選區奔走，臉書也披露相關走訪爭取支持訊息。