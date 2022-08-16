聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員指民眾諷市長「浸水媽」 黃敏惠：治水會繼續治本

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市議會今針對8月4日嘉市暴雨淹水做探討。記者林伯驊／攝影
嘉市議會今針對8月4日嘉市暴雨淹水做探討。記者林伯驊／攝影

嘉義市本月4日暴雨共通報107處積、淹水，市府工務處今於議會專案報告，議員鄭光宏、張秀華認為，此次時雨量116.5毫米屬天災，不能歸咎是誰在當市長，盼打造海綿城市；議員蔡文旭說，市長黃敏惠任內雨量都破百，民眾諷是「浸水媽」，不能只怪雨下太多。黃敏惠說，一直在做治本工作，繼續努力。

市府工務處蘇文崎專案報告指出，未來治水構想，包括鐵路高架化後，5個地下道評估作為滯洪池；對雨水下水道加速規畫；中央排水上游番仔溝橋的下游通港橋已發包改善；都市開發設置減滯洪空間，例如建國二村、貨轉中心開發基地；北香湖、文化公園能滯洪，其他公園也做保水功能。

鄭光宏質詢說，五河局調查0804淹水報告，淹水主因界定為天災，不管下在哪個城市都無法負荷，而前市長涂醒哲任內兩次淹水，降雨都只約75毫米，「不是誰當市長就會淹水，誰當市長就不會」，應重視極端氣候、短延時強降雨發生機率日益增加，城市防災韌性勢要有所提升，除日常清淤工作、區域排水整治外，加速汙水下水道家戶接管、持續雨水下水道建置、打造海綿城市。

張秀華建議，中央排水、北排水未來疏濬能從1年1次再增加，她也說，淹水誰都不願意，賴清德當台南市長也曾被質疑治水失敗，賴反問「雨這麼大，下在哪個城市不淹水」，鼓勵黃市長繼續努力治水。

蔡文旭質疑，此次受災戶數、泡水車輛等都沒統計，在暴雨發生之前，就有里長盼水溝清淤，但市府回應經費用罄，且淹水不能只怪老天下太多雨，有民眾嘲諷黃市長是「浸水媽」，要做預防工作，苦民所苦；議員蔡永泉也說，若清淤經費用完，應趕緊再找經費去清。

黃敏惠答詢說，沒人願意看到極端氣候，也不敢歸咎任何人，讓人民受苦非常不捨，市府一直在做治本工作，而治本更不容易被看到，包括雨水下水道不斷推進，滯洪池、水撲滿都盡力在做，會繼續努力。

蘇文崎解釋，每年上半年都有500萬預算的開口契約清淤，今年已執行完畢，同仁才告知里長正又發包另個開口契約；民政處表示，查報積淹水279戶，淹水50公分以上有6戶、集中東區，公所都有慰問，會協助把6戶資料給財稅局，來核定是否能減免房屋稅。

嘉市議員蔡文旭指本月4日暴雨淹水，質詢市長黃敏惠不能只怪雨下太多。圖／嘉市議員蔡文旭提供
嘉市議員蔡文旭指本月4日暴雨淹水，質詢市長黃敏惠不能只怪雨下太多。圖／嘉市議員蔡文旭提供
嘉市府工務處長蘇文崎針對8月4日嘉市暴雨淹水做專案報告。記者林伯驊／攝影
嘉市府工務處長蘇文崎針對8月4日嘉市暴雨淹水做專案報告。記者林伯驊／攝影
嘉市議員蔡文旭指本月4日暴雨淹水，質詢市長黃敏惠不能只怪雨下太多。圖／嘉市議員蔡文旭提供
嘉市議員蔡文旭指本月4日暴雨淹水，質詢市長黃敏惠不能只怪雨下太多。圖／嘉市議員蔡文旭提供

淹水 議員

延伸閱讀

百位青年成年禮 青春向上夢想嘉+1

夏立言訪陸 黃敏惠：時間點不對、容易引起質疑

嘉市文化路夜市火警7戶毀 黃敏惠：助店家重建

嘉市去年前瞻預算執行率63% 市府曝關鍵在這建設

相關新聞

議員指民眾諷市長「浸水媽」 黃敏惠：治水會繼續治本

嘉義市本月4日暴雨共通報107處積、淹水，市府工務處今於議會專案報告，議員鄭光宏、張秀華認為，此次時雨量116.5毫米屬...

小人物大故事／開「共益志造」店 殷啟鐘幫身障圓夢

43歲殷啟鐘原在高雄從事社福工作，因父母年邁而返鄉回到雲林縣斗南鎮陪伴家人，也擔任雲林縣復健青年協進會就服員，過程中不斷...

台南1國中學區1日照 卡在東山區

因應高齡化社會，衛福部推動一國中學區一日照政策，台南獲補助推動10年計畫，但被審計處檢討仍有6個學區未布建。市府表示，新...

嘉大爭設醫學院 擬與中正結盟

嘉義大學爭取成立醫學院，校長林翰謙昨到市議會說明，指彰雲嘉地區缺醫學院，該校生科等10多個系所可結合醫療，盼獲支持，多名...

5分鐘拍出 嘉縣百工百業

2022嘉縣青年創新創意影展競賽開跑，縣府鼓勵有志從事影像創作青年挖掘出更多職人故事，以3到5分鐘微電影紀錄片方式，探索...

減產品質更佳 林內木瓜「紅透台灣」

雲林縣林內鄉盛產木瓜，種植面積和產量占全縣6成，鄉農會本月19、20日舉辦評鑑與木瓜節，行銷風味佳的「紅透台灣」品牌木瓜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。