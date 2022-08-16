議員指民眾諷市長「浸水媽」 黃敏惠：治水會繼續治本

嘉義市本月4日暴雨共通報107處積、淹水，市府工務處今於議會專案報告，議員鄭光宏、張秀華認為，此次時雨量116.5毫米屬天災，不能歸咎是誰在當市長，盼打造海綿城市；議員蔡文旭說，市長黃敏惠任內雨量都破百，民眾諷是「浸水媽」，不能只怪雨下太多。黃敏惠說，一直在做治本工作，繼續努力。

市府工務處蘇文崎專案報告指出，未來治水構想，包括鐵路高架化後，5個地下道評估作為滯洪池；對雨水下水道加速規畫；中央排水上游番仔溝橋的下游通港橋已發包改善；都市開發設置減滯洪空間，例如建國二村、貨轉中心開發基地；北香湖、文化公園能滯洪，其他公園也做保水功能。

鄭光宏質詢說，五河局調查0804淹水報告，淹水主因界定為天災，不管下在哪個城市都無法負荷，而前市長涂醒哲任內兩次淹水，降雨都只約75毫米，「不是誰當市長就會淹水，誰當市長就不會」，應重視極端氣候、短延時強降雨發生機率日益增加，城市防災韌性勢要有所提升，除日常清淤工作、區域排水整治外，加速汙水下水道家戶接管、持續雨水下水道建置、打造海綿城市。

張秀華建議，中央排水、北排水未來疏濬能從1年1次再增加，她也說，淹水誰都不願意，賴清德當台南市長也曾被質疑治水失敗，賴反問「雨這麼大，下在哪個城市不淹水」，鼓勵黃市長繼續努力治水。

蔡文旭質疑，此次受災戶數、泡水車輛等都沒統計，在暴雨發生之前，就有里長盼水溝清淤，但市府回應經費用罄，且淹水不能只怪老天下太多雨，有民眾嘲諷黃市長是「浸水媽」，要做預防工作，苦民所苦；議員蔡永泉也說，若清淤經費用完，應趕緊再找經費去清。

黃敏惠答詢說，沒人願意看到極端氣候，也不敢歸咎任何人，讓人民受苦非常不捨，市府一直在做治本工作，而治本更不容易被看到，包括雨水下水道不斷推進，滯洪池、水撲滿都盡力在做，會繼續努力。