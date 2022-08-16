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嘉縣市合力找塑膠異味來源 破案疑來自民雄工業區
嘉義縣民雄鄉頭橋、福樂、埤角等地區飄散塑膠異味昨晚飄散「塑膠異味」，嘉縣環保局追查認為源自嘉市後湖的某工廠；嘉市環保局表示，昨晚11點多會同嘉縣環保局人員前往，雖有白煙，仍沒塑膠味，後來循線查找，疑從民雄工業區飄出，將透過縣市合作加強該區域的聯合稽查。
嘉市環保局指出，昨晚接獲嘉縣通報後，一起前往後湖的某工廠，發現工廠有排放白煙，但確認是燃燒木屑鍋爐因近日降雨，導致木料潮濕，燃燒不完全所致，屬木材燃燒味，並沒塑膠異味；之後嘉市的人員繼續在該工廠附近保成路、保忠一街、保義路等主要路段查找，都沒聞到有塑膠異味情形。
環保局也指出，後來再往嘉縣市交界的忠孝北街、民雄工業區成功三街等處，於嘉縣民雄工業區成功三街聞到濃厚且刺鼻、似塑膠混合天然氣異味情形，並於該工業區中正路，聞到濃厚塑膠異味，類似矽利康味道；16日凌晨12點27分，嘉義縣環保局稽查人員抵達後，一同前往頭橋工業區，也聞到類似於成功三街所聞塑膠異味情形，疑似鄰近工廠製程所排放。
環保局表示，近日常接獲轄內忠孝北街民眾陳情夜間聞有不明塑膠、強力膠、化學異味等情形，因該處位於嘉縣、市交界處，查找上風處，異味源頭疑似來自嘉縣民雄工業區，並多次向該縣環保局反映查處；後續除不定期巡查外，也將縣市合作加強區域的聯合稽查，籲業者勿心存僥倖，民眾發現相關異味或工廠汙染可通報24小時陳情專線（05）2251775，會立即派員前往查處。
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