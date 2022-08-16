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台南文旦進入採收期 不受陸禁影響行情如往年

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南文旦進入採收期，不受大陸禁銷影響，行情如往年。記者謝進盛／攝影
台南文旦進入採收期，不受大陸禁銷影響，行情如往年。記者謝進盛／攝影

台南（麻豆）文旦進入採收期，台南市政府農業局說，今年產量略減，不受日前大陸禁銷影響，價格如往年每台斤約70至110元間，不少老客戶早已向柚農下訂，消費者手腳要快，以免向隅。

市議員陳秋宏今下午邀立委郭國文、農業局長李建裕、麻豆農會總幹事孫慈敏、市議員沈家鳳及柚農在麻豆農會供銷部開記者會。郭國文表示，全台文旦10大產區，今年共6萬多噸，相較去年減少約7000至8000噸，其中6000多噸外銷日本、香港。大陸本月3日宣布停止台灣柑橘類果品訊息，他及團隊即與農委會聯繫，獲農委會主委陳吉仲支持300萬行銷經費，以協助農友上架農委會電商平台。郭國文也提及，將持續落實推動農產品分級、包裝、冷鏈、加工技術，以確保農產品品質與市場價格。

李建裕說，今年麻豆文旦每台斤約70至110元間，價格平穩跟往年相當。

有產銷班班長說，麻豆文旦因品質優異享盛名，本來外銷大陸就不多，影響不大，不少農民都已被訂購一空，且今年減產約5%至10%，部分專收購外地文旦銷陸的盤商影響較大，多數柚農都是「自產自銷」，消費者買文旦今年真的動作要快。

孫慈敏也展示柚皮精油產製過程，孫表示，在農委會及台南市政府協助，今年以每公斤12元（原10元）向農民收購加工果（大果），如有機或產銷履歷，每公斤16元，預計收購300公噸，目前已超過200公噸，另外農業局媒合加工業者預計600公噸。

農會也向農民收購一般文旦果品銷售，已上架至農委會農良直賣所平台，同步於企業團購專區上架，歡迎企業或民眾上農委會平台訂購。

李建裕說，今年文旦銷售期較短，農業局早在6月下旬就規畫各項行銷，讓民眾提早訂購，也搭配在全聯超市上架，並在農良直賣所建置台南文旦專區，提供滿500折50優惠，另外配合農民團體或個體農民自行出貨禮盒發送6萬組購物節抽獎序號，籲消費者盡速選購。

台南文旦進入採收期，不受大陸禁銷影響，行情如往年。記者謝進盛／攝影
台南文旦進入採收期，不受大陸禁銷影響，行情如往年。記者謝進盛／攝影
台南文旦進入採收期，不受大陸禁銷影響，行情如往年。記者謝進盛／攝影
台南文旦進入採收期，不受大陸禁銷影響，行情如往年。記者謝進盛／攝影

文旦 農委會 農民

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