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40分鐘熱銷4千盒 黃偉哲北上購物台開催台南文旦

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲（中）下午北上購物台促銷麻豆文旦，40分鐘熱銷4千盒。圖 ／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（中）下午北上購物台促銷麻豆文旦，40分鐘熱銷4千盒。圖 ／台南市政府提供

台南文旦進入產期，台南市長黃偉哲今下午北上某購物頻道直播促銷，黃化身為「叫賣哥」，40分鐘熱賣逾4000箱。

黃偉哲今與台南返鄉文旦青農阿漢，一起參加某購物頻道直播，已9次參加購物直播的黃偉哲說，台南農產品質經得起考驗，每次都受到消費者熱烈回響。黃偉哲進場時，特地捧著當天剛從樹上採下來的新鮮連枝文旦，向消費者展示最新鮮的麻豆老欉文旦。黃偉哲表示，今年因氣候因素，麻豆文旦產量也有下滑，但品質依舊優良，麻豆文旦深獲民眾喜愛，每年到產季消費者洽詢不斷，希望喜歡麻豆文旦的消費者朋友把握機會、即早訂購。

黃偉哲更現場展示老欉文旦剖面，與新欉文旦做比較來增加消費者下單說服力，開賣40分鐘內即熱銷4千盒、約3萬2千顆文旦。

黃偉哲說，新欉文旦皮較厚、較粗糙，可食用果肉也比較小、比較乾，而老欉文旦皮薄細緻、果肉充實飽滿又多汁，絕對不會讓消費者失望。

黃偉哲現場輕輕擠壓文旦果肉，果實汁液立刻湧出滴落，一口咬下爆漿口感，更富含纖維素，保證一試成主顧。

農業局說，這次購物台麻豆文旦組合原為兩箱3公斤禮盒組合價999元，黃偉哲加碼多送一箱3公斤禮盒，總共3箱、9公斤限量999元價，共有約21至24顆文旦，CP值高，送禮自用兩相宜。

文旦 黃偉哲

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