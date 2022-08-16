嘉義縣2022青年創新創意影展競賽開跑 總獎金達32萬

嘉義縣青創影展競賽邀請全國從事影像創作的青年，以3到5分鐘微電影紀錄片方式，探索嘉義縣的百工百業，用影像讓觀眾零距離感受職人們的工作樣貌，8月31日前報名，9月16日上傳影片，提供15個獎項，總獎金32萬，首獎獎金8萬元，縣長翁章梁期待青年參賽者挖掘出更多嘉義縣職人故事。

嘉義縣政府日前首次公開「2022青年創新創意影展競賽」的宣傳影片引起廣大迴響，由嘉義縣長翁章梁擔任主角，邀請陽光鵪鶉牧場、天赦竹編工藝、邱家兄弟生態級無毒水產育成中心、季津洗蚵廠等職人代表們參與拍攝，帶領大家看見認真且樸實的職人風貌。

「只要認真做事，我們都是嘉義的職人」，縣長翁章梁表示，帶領嘉義縣突破人口老化困境、轉型農工大縣的困難度，如同影片想傳達的意念，工作中必定會遇到挫折，但只要堅持、不畏困難，一定能夠克服，這就是最佳職人精神。