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嘉義縣2022青年創新創意影展競賽開跑 總獎金達32萬

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣政府的2022青年創新創意影展競賽宣傳影片引起廣大迴響，由嘉義縣長翁章梁擔任主角。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府的2022青年創新創意影展競賽宣傳影片引起廣大迴響，由嘉義縣長翁章梁擔任主角。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣青創影展競賽邀請全國從事影像創作的青年，以3到5分鐘微電影紀錄片方式，探索嘉義縣的百工百業，用影像讓觀眾零距離感受職人們的工作樣貌，8月31日前報名，9月16日上傳影片，提供15個獎項，總獎金32萬，首獎獎金8萬元，縣長翁章梁期待青年參賽者挖掘出更多嘉義縣職人故事。

嘉義縣政府日前首次公開「2022青年創新創意影展競賽」的宣傳影片引起廣大迴響，由嘉義縣長翁章梁擔任主角，邀請陽光鵪鶉牧場、天赦竹編工藝、邱家兄弟生態級無毒水產育成中心、季津洗蚵廠等職人代表們參與拍攝，帶領大家看見認真且樸實的職人風貌。

「只要認真做事，我們都是嘉義的職人」，縣長翁章梁表示，帶領嘉義縣突破人口老化困境、轉型農工大縣的困難度，如同影片想傳達的意念，工作中必定會遇到挫折，但只要堅持、不畏困難，一定能夠克服，這就是最佳職人精神。

嘉義縣政府勞青處指出，2022青年創新創意影展競賽最嘉場景action，於8月31日前報名，9月16日上傳影片，提供15個獎項，總獎金32萬，首獎獎金8萬元，且另享有3000元旅宿優惠券；前20名完成第二階段上傳參賽影片及資料者還有500元早鳥獎勵禮券，邀45歲以下有志於從事影像創作之青年，或是大專院校、各縣市高中職在學生及即可報名，相關競賽簡章請到「有青嘉大聲」臉書粉專查詢。

嘉義縣政府的2022青年創新創意影展競賽宣傳影片引起廣大迴響，由嘉義縣長翁章梁擔任主角。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府的2022青年創新創意影展競賽宣傳影片引起廣大迴響，由嘉義縣長翁章梁擔任主角。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 青年 翁章梁

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