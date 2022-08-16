台南改善東門路壅塞車流 交通局提三解方

台南市交通局透過數據資料找出經常出現壅塞的道路，主要集中於永康、大灣、仁德與新市交流道的聯外道路，並逐步推動改善計畫，除在瓶頸路口增加左轉車道及左彎待轉區線提高紓解效率外，其中東門路段在執行延長紅綠燈周期至140秒以上後，平均車速率已由時速19公里提升至22公里。

交通局長王銘德表示，面對車流的即時變動性，交通局提出更宏觀的車輛導引分流及智慧控制路廊改善策略，目前已於東門路與文化路口及東門路二段390巷口新建置2組資訊可變標誌（CMS），當東門路車多壅塞時，自動引導往中西區孔廟園區方向車輛改走中華東路、中華南路、國民路、南門路，或由林森路走健康路、南門路，減少東門路瓶頸路段流量，改善壅塞情形。另往仁德交流道方向，也在府前路與西門路口CMS引導車輛提早於南門路右轉，再由林森路或中華東路銜接東門路。

他說，今年更將向交通部爭取預算，預計將東門路較易壅塞路段約3.7公里，涵蓋22處號誌化路口，透過即時旅行時間資料的蒐集，以及建置AI影像辨識設備，導入雲端資訊蒐集與分析等技術，透過大台南智慧交通中心計算道路壅塞程度，並因應不同車流量自動調整號誌秒數，能更全面地應對道路壅塞事件及各類突發狀況。

在交通事故防制市府道安團隊同樣全力以赴，今年6月起執行道安易肇事改善計畫將東區林森路 (小東路-東門路)及東寧路 (勝利路-中華東路)納入，加強執法力度與準度、道路交通設施改善及多元宣導加強民眾道路風險意識等行動策略落實各項工作，期盼能有效降低本市交通事故。