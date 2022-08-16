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林內木瓜減產但「這點」不變！8月20日木瓜節新鮮上市

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林林內鄉農會打造「紅透台灣」品牌、用精品禮盒包裝木瓜，打響國內市場知名度。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉農會打造「紅透台灣」品牌、用精品禮盒包裝木瓜，打響國內市場知名度。記者陳苡葳／攝影

雲林縣林內鄉盛產木瓜，種植面積和產量占全縣6成，農會本月19、20日舉辦評鑑與木瓜節，行銷推廣風味最佳的「紅透台灣」木瓜，總幹事黃國洲說，今年受氣候影響，產量減少，不過品質更甚，目前價格持平，預期愈靠近秋節，還有漲幅空間。

林內地處濁水溪源頭，盛產芋頭、稻米、香蕉、鳳梨及木瓜等多種農作物，雲林縣木瓜栽種面積約200公頃，林內鄉就占120公頃，農會打造紅透台灣品牌，打響市場知名度。

黃國洲表示，林內木瓜全年皆有，最佳賞味時期是每年8月到隔年1月；近期台灣部分農產品禁銷中國，木瓜因不易保存，非外銷主力商品，因此衝擊相對小，不過近年受氣候變化影響，上半年雨水多、結果率差，減產約3至5成。

林內鄉農會10多年前推動木瓜產銷履歷，近5年又增加有機驗證等，木瓜品質一年比一年好，內銷也有一定買氣。黃國洲指出，農民大宗生產的台農2號，拍賣價目前每公斤30至40元，另主攻高階客群的「日昇種」產量少，目前拍賣價每公斤100多元；愈接近秋節，價格可能還會微幅波動。

農會本月19日邀集專業評審組團進行木瓜評鑑，20日舉辦「木瓜節」頒獎並為木瓜季揭開序幕，當日免費供應蔬果漢堡、木瓜米粉等創意料理，教導民眾煲湯、入菜，鼓勵國人多食用木瓜，「呷在地」也增加農民收益。

雲林林內鄉農會8月20日舉辦年度盛會「木瓜節」，免費供應蔬果漢堡、木瓜米粉等創意料理。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉農會8月20日舉辦年度盛會「木瓜節」，免費供應蔬果漢堡、木瓜米粉等創意料理。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉農會總幹事黃國洲邀民眾本周六與會一年一度「木瓜節」，品嘗風味絕佳的「紅透台灣」木瓜。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉農會總幹事黃國洲邀民眾本周六與會一年一度「木瓜節」，品嘗風味絕佳的「紅透台灣」木瓜。記者陳苡葳／攝影

農會 農民 雲林

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