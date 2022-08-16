碎石滿地！嘉義車站地下道天花板遭挖破 鐵道局解釋了

嘉義火車站的地下道昨天下午驚傳天花板破裂，頂板搖搖欲墜，更掉下大量碎石，讓目睹的遊客怵目驚心，鐵道局中部工程處表示，興建嘉義新車站正進行前置作業，將1樓相關設施遷移，施工單位誤以為是障礙物，才敲出直徑1公尺寬的坑洞，今上午已經修好恢復通行，皆無人受傷。

昨天網友在臉書社團靠北台鐵貼出地下道都是碎石的照片，表示「叫我去火車站要小心，說地下道坍塌欸，我是想知道工程怎麼做的」。

鐵道局中工處副處長吳志仁說，進行中的嘉義市鐵路高架化工程，嘉義火車站將建新站，所以要把相關軌道、後站相關設施遷移，才能騰出空間蓋新車站，施工對應下方的連接前站和後站人行地下道，也封閉部分施工。