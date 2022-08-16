專屬台南曼波歌曲搭配溫泉舞 南市溫泉宣傳影片療癒

台南市政府觀旅局甫完成台南溫泉區形象宣傳影片，邀請音樂製作人嚴之作詞編曲，溫柔療癒女聲舒涵演唱「台南曼波」泡湯歌曲，更編排專屬溫泉舞，讓更多遊客體驗關子嶺、龜丹溫泉區泡湯樂趣，為下月將登場的關子嶺溫泉美食節暖身。

觀旅局今將90秒及3分鐘宣傳影片正式上架，市長黃偉哲表示，關子嶺是全台最早開發，享負盛名的天然泥漿溫泉，而楠西龜丹溫泉屬弱鹼性碳酸泉，俗稱美人湯，是許多台南人私藏泡湯秘境。

他說，為推動溫泉產業永續發展與服務品質提升，市府除向中央爭取觀光前瞻經費6800萬在關子嶺地優先施作三處重要觀光景點外，還有工務局及水利局等市府團隊投入多項道路改善及護坡水保工程，提供遊客更優質、友善旅遊環境。

市府也積極與西拉雅國家風景區管理處合作，預計明年開始進行龜丹指標、入口意象、道路改善、遊憩據點開發等，將由各公務機關分工合作，提報相關計畫爭取經費。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，宣傳影片中透過洗腦輕快歌曲，不僅將關子嶺及龜丹各式泡湯體驗融入，也將二大溫泉區周邊特色景點包括關子嶺溫泉區溫泉老街、閑雲橋、大成殿、好漢坡、碧雲寺、水火同源、仙湖農場、木材故事館、美雅家具觀光工廠入鏡，也不忘推廣東山咖啡、桶仔雞及美味山產料理，還有龜丹溫泉區神秘氣場露營區、梅嶺風景區、江家古厝、永興吊橋等。

觀旅局說，關子嶺溫泉美食節今年邁入第18年，活動將於9月17日至10月16日登場，更多活動資訊將陸續公布，請至台南旅遊網(https://www.twtainan.net/)或「台南旅遊」臉書粉絲團(https://www.facebook.com/traveltainan)查詢。

台南曼波90秒影片

台南曼波3分鐘影片

關子嶺溫泉區室內泥漿溫泉特色。圖 ／台南市政府提供