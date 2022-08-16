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打造友善高齡城市 黃偉哲：一國中學區一日照年底完成

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲表示，年底要完成一國中學區一日照目標。記者鄭惠仁／翻攝
台南市長黃偉哲表示，年底要完成一國中學區一日照目標。記者鄭惠仁／翻攝

台南市大北門區老人人口比例逾14%，市政府積極布建多元長照資源，目前已完成一國中學區一日照布建。為提供多元整合性照顧服務，正積極向衛福部爭取經費，將新營醫院北門分院轉型為南市首座「多元長照資源中心」，預計10月啟用，年底完成全市一國中學區一日照布建。

市長黃偉哲表示，考量大北門區長照資源需求，市府積極協助新營醫院向衛福部申請補助經費進行建物整建及修繕工程，打造全市第一座「多元長照資源中心」，規畫一般日間照顧中心及失智日間照顧中心60人、失智症團體家屋18人、住宿式服務85人，未來提供社區式及住宿式等長照2.0服務項目、相關長照諮詢及資源連結等服務。該中心也將會優先錄用當地居民提供就業機會，造福北門及鄰近地區的民眾。

社會局長陳榮枝說，目前大北門地區共布建70處居家式及社區式長照機構，包含6處失智據點、1處家照據點，提供居家服務、日間照顧、家庭托顧、專業服務、喘息服務、營養餐飲及交通接送服務。今年前7個月已服務3597人，累計服務87萬6232人次。

將軍區65歲陳姓男子中風後肢體無力，活動不便，女兒為照顧父親從外地返家同住。一開始使用居家服務協助沐浴、陪同練習走路；使用長照交通車接送至醫院復健、診所針灸；經專業治療師評估規畫無障礙生活居住空間，改善浴廁出入口並裝設扶手，讓陳男在家更能自主活動。

最近照管專員發現陳因長期無社交活動而出現孤寂感，女兒則因照顧父親未外出工作，家庭經濟負擔漸增，照管專員及時建議家屬選擇社區式日間照顧服務，陳白天至日間照顧中心參與社交活動，建立互助團體生活。女兒回歸職場後，經濟收入趨於穩定，也使家庭生活品質提升。

社會局表示，因應人口老化，與各部立醫院積極布建公立住宿式長照機構，加上民間私立長照法人，公私布建2402床，等新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心啟用後，將使大北門地區的長照服務更加完善。

黃偉哲表示，目前全市已有99家社區長照機構提供日間照顧服務，全市日照中心整體佈建率99%，為六都第一，預計今年底可完成「一國中學區一日照」目標。

長照 失智症 台南 黃偉哲

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