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嘉義縣治特區太子商圈美食明星爭霸戰 邀民眾票選
橫跨太保市及朴子市的太子商圈，以嘉義縣政府縣治特區為核心放射發展，「嘉義縣呷太保」臉書粉專推出太子商圈美食明星爭霸戰，邀民眾票選，評分民眾有機會獲得呷太保美食明星的現金抵用卷。
「太子商圈美食多，明星料理呷不完!」縣長翁章梁說，太子商圈內飲食文化多元又豐富，從精緻料理到傳統小吃、銅板美食應有盡有，已醞釀出專屬縣治特區的特色美食圈。
經濟部中小企業處為行銷推廣在地商圈發展，攜手嘉義縣政府，舉辦「呷太保，太子商圈美食明星爭霸戰」活動， 29家商圈店家，共計79樣美食參加競賽，活動初賽將進行至8月21日，初賽將選出30名太子商圈美食明星。
嘉義縣政府表示，民眾可以透過網路投票或現場評分，支持商圈在地美食，凡參與票選評分的民眾都有機會獲得呷太保美食明星現金抵用卷，網路投票期間民眾只要至 臉書「嘉義縣-呷太保」粉專即可投票。
競賽活動將太子商圈美食分成「呷餐廳」、「呷銅板美食」、「呷涼ㄟ」、「呷甜甜」四大類，透過網路投票與現場來店民眾評分方式，選出十大美食明星與最佳人氣獎，讓遊客除遊逛景點外，更能品嘗太子商圈的美食。
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