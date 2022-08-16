嘉義縣治特區太子商圈美食明星爭霸戰 邀民眾票選

橫跨太保市及朴子市的太子商圈，以嘉義縣政府縣治特區為核心放射發展，「嘉義縣呷太保」臉書粉專推出太子商圈美食明星爭霸戰，邀民眾票選，評分民眾有機會獲得呷太保美食明星的現金抵用卷。

「太子商圈美食多，明星料理呷不完!」縣長翁章梁說，太子商圈內飲食文化多元又豐富，從精緻料理到傳統小吃、銅板美食應有盡有，已醞釀出專屬縣治特區的特色美食圈。

經濟部中小企業處為行銷推廣在地商圈發展，攜手嘉義縣政府，舉辦「呷太保，太子商圈美食明星爭霸戰」活動， 29家商圈店家，共計79樣美食參加競賽，活動初賽將進行至8月21日，初賽將選出30名太子商圈美食明星。

嘉義縣政府表示，民眾可以透過網路投票或現場評分，支持商圈在地美食，凡參與票選評分的民眾都有機會獲得呷太保美食明星現金抵用卷，網路投票期間民眾只要至 臉書「嘉義縣-呷太保」粉專即可投票。