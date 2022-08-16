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體育獎金比一比 陳怡珍：南市運動員是二等運動員？

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員陳怡珍（左）指南市體育獎金矮人一截，要求提高獎金。記者鄭惠仁／攝影
台南市議員陳怡珍（左）指南市體育獎金矮人一截，要求提高獎金。記者鄭惠仁／攝影

台南市議員陳怡珍接獲陳情指出，全中運上個月結束，許多選手為台南奪得獎牌、贏得好成績，但體育獎金與他縣市相較卻矮一截，內心不免落寞，質疑難道台南市運動員是二等運動員？昨要求提高體育獎金。

體育局陳良乾表示，上任後已著手檢視現行的所有獎勵辦法，重新檢討，並會依狀況調整營養金制度，努力照顧選手。

陳怡珍提出數據比較，台南市選手在全中運獲得個人項目金牌可領取3萬、銀牌2萬、銅牌1萬，團體項目分別是1萬5000元、1萬、5000 元。反觀雲林縣個人金牌10萬、銀牌4萬、銅牌2萬，團體金牌3萬、銀牌2萬、銅牌1萬。

台中市個人金牌是5萬加上一整年每月6000元的培訓獎助金、銀牌3萬及一整年每月2000元的培訓獎助金、銅牌1萬及每月1000元的培訓獎助金，團體金牌15萬及每月4000元的培訓獎助金、銀牌10萬及每月1000元的培訓獎助金、銅牌5萬及每月500元的培訓獎助金。

桃園市則是個人金牌4萬加上一整年每月1萬2000元的培訓獎助金、銀牌2萬及每月8000元的培訓獎助金、銅牌1萬及每月6000元的培訓獎助金，團體金牌則是2萬及每月8000元的培訓獎助金、銀牌1萬及每月6000元的培訓獎助金、銅牌6千加上一整年每月4000元的培訓獎助金，比較下台南選手的獎金少得可憐。

陳怡珍強調，不只是全中運，很多體育項目都有類似問題，要求體育局務必好好檢討獎金制度，更加照顧選手、給予鼓勵，讓台南市體育選手的未來發展能夠無後顧之憂。

台南 體育

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