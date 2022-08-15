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南市鬧區馬路現「天坑」！轎車卡死動彈不得 市府漏夜搶修
台南市南區健康路與金華路口今下午4點半突然路面塌陷，還有輛轎車停等紅燈「卡」在其中，引起民眾譁然，台南市政府水利局晚間表示，經緊急漏夜搶修，預計今晚11點完成瀝青鋪設。
台南市政府說，接獲道路坑洞後，立即抵達現場勘查並成立前進指揮所，由市府副秘書長邱忠川主持，並動員進行搶修。
水利局表示，市府獲報後立即動員工務局、自來水公司、警察局、水利局等單位進駐前進指揮所，並調派搶修搶險廠商抵達現場進行搶修，也設置交通錐、連桿及警示燈等交維設施，以提醒用路人安全，為加速修復速度，工務局持續夜間施工中，預計今晚11點完成瀝青鋪設。
水利局說，下陷車輛已於通報後吊起並送至保養廠，現場經開挖後發現有一處冒水；為確認塌陷原因，水利局已派員進入箱涵內部檢修，工務局亦請廠商用乾拌水泥回填並分層碾壓，確保道路品質。
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