台西綠能園區「電漁共生」 這3個選擇可享漁保身分

行政院長蘇貞昌今天下午至雲林縣出席高齡醫學暨健康福祉研究中心興建工程動土典禮，接連視察台大雲林分院虎尾院區、中部科學園區虎尾園區，並在經濟部長王美花等人陪同下，赴台西鄉聽取綠能園區電漁共生推動方案簡報，掌握中央能源轉型進度。

立法委員蘇治芬、劉建國，雲林縣副縣長謝淑亞率建設處長李俊興等人，陪同蘇貞昌視察雲林離島工業區台西綠能園區。工業局長呂正華說明，台西現況大部分仍維持養殖區，經行政院跨部會合作，核定占地約72％的私有地為丁種建築用地，使用管制內推動光電發展。

呂正華表示，該推動案有申請前瞻基礎建設，針對92.7公頃的公有地，已規畫投入2367萬元調查經費，面積達835公頃的私有地即為電漁共生範圍，從今日開始推動光電使用。

呂正華指出，為順利推動，中央提出「漁電加值、單純養殖、電漁共生、單純電業」等4大方式，以尊重地主及在地使用的意願下，推動光電覆蓋率；若漁民想維持養殖，可選擇以農業為主、綠電加值，由業者整合彈性光電設置規模，居民可增加收入，或選擇保持既往、單純養殖，即照原來使用；而兩者擇一，均不影響漁保身分。

另以光電為主體，則可選擇電漁共生或單純電業，以光電為主、漁業為輔，由業者整合彈性光電設置規模，居民可增加收入、保留漁保資格；或純作發電即無覆蓋率限制。

蘇貞昌說，中央、地方組成專案小組合作推動，加速審查程序，不過仍以地主意願最重要，保留魚塭，依可維持養殖使用，或出租給綠能業者兼作太陽光電，增加租金收入。