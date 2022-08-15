南市府捐贈社福團體普渡物資 民俗祭典增添公益意義

台南市政府日前辦理中元聯合普渡祈福祭典，為落實「公私協力，弱勢優先」施政理念，市長黃偉哲今率市府團隊將普度供品捐贈給公益社福單位。黃偉哲歡迎市民加入公益平台，參與捐贈行列。

黃偉哲與市府團隊今天分將普度供品捐給天主教德蘭啟智中心、天主教蘆葦啟智中心、天主教瑞復益智中心、天主教伯利恆社會福利基金會及實物愛心銀行等社福單位，包括白米、炊粉、水果、泡麵、餅乾等物資，讓傳統民俗祭典增添公益回饋的意義。

社會局長陳榮枝表示，中元普渡是民間的重要節慶，除了有慎宗追遠的意涵，農曆七月又是擁有孝親、感恩意涵的月份，而祭拜「好兄弟」的概念，更是充分展現人飢已飢、人溺己溺的德行。近年因疫情影響，經濟景氣大受衝擊，連帶許多弱勢家庭經濟收入也受到影響，市長特別指示將今年度普度物資全數捐給在地社福單位，也期望能發揮公益向善的號召力，邀請更多善心團體共襄盛舉。

台南市社會局自2019年起建置公益平台，提供相關弱勢家戶需求及各界物資捐贈，也積極推動「實物愛心銀行」與「愛心惜食平台」，實物愛心銀行除平時提供經濟弱勢及遭遇急難的家庭或民眾緊急生活物資外，也視民眾實際需求連結資源，提供多元性的服務。與各市場合作成立的「惜食平台」，則是由市場攤商將仍可食用的食材捐出，供社福團體共餐使用。如有相關問題請聯繫台南市政府社會局社會救助科06-2995686。