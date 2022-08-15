世界華人婦女工商協會大台南分會 捐助偏鄉普力食物銀行

世界華人婦女工商協會大台南分會會長蘇葉美芬，今天帶領會員姐妹運送白米、關廟麵及洗髮精等民生用品愛心物資到台南偏鄉，幫助普力食物銀行楠西分行補充物資，並捐助現金18萬7千元；普力關懷協會理事長張慧芳代表感謝。

張慧芳表示，食物銀行不只提供食物，還讓有困難民眾有求助管道，除幫助減少飢餓、補充營養，每月一次領取物資過程可關心民眾生活近況、近而建立信任感，更願意吐露自身困境讓社工得以協助民眾尋求相關管道，並藉提供物資使生活遭逢變故陷入困境或三餐難繼的民眾不致挨餓，進而減少社會的犯罪件數，社會的生活也才會安康。

張慧芳表示，普力楠西分行有如小型超商陳列民眾家中最普遍需求物資，如一般食品及日用品等，店面雖小弱勢家庭需要物資應有盡有；葉美芬認同普力多年來第一線服務，所以樂意帶領姊妹們一起把愛心送到偏鄉。