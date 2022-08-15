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雲林麥寮鄉家戶全面安裝住警器 歡迎踴躍申請共同守護家園
消防署統計110年全台發生2萬168次火災，傷亡人數高達496人、財物損失約3.5億元，鑑於火災對人民身家安全影響重大，雲林縣麥寮鄉公所今年為4千多戶家庭裝設住警器，以保安全。
雲林縣消防局表示，住宅如有安裝「住宅用火災警報器」，火災初期警報器偵測到煙霧，就會發出高分貝的警報聲響，提醒居民滅火或趕緊逃生，可大大降低火災傷亡及財物損失。
麥寮鄉長蔡長昆為確保鄉民居家安全，尤其弱勢族群、獨居老人、低收入戶及身心障礙者，遇火災時需要更多的緩衝時間來應變。因此，麥寮鄉公所自109年起逐年編列10萬元採購住警器，朝普設全鄉住戶為目標。
今年購買4391個住警器今天並由鄉長蔡長昆會同麥寮消防分隊、北五消防分隊，優先並免費到麥寮鄉內的弱勢鄉民家中安裝，並進行防火宣導，提高鄉民防火意識，保障身家財產安全，讓安裝的住戶感到窩心。
鄉長蔡長昆指出，該鄉一般家戶也可申請安裝，一戶一個，民眾可撥打電話至麥寮消防分隊（05）6933143或北五消防分隊（05）6914939申請，歡迎民踴躍申請，共同維護家園安全。
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