國家級高齡醫學研究中心雲林開工 蘇貞昌送上億大紅包

行政院長蘇貞昌今天出席中央在雲林虎尾台大雲林分部旁基地興建的國家級「高齡醫學暨健康福祉研究中心」開工典禮，由國家衛生研究院主導，與台大醫院合作，預計2024年完工，興建期2年將借用鄰近鋤禾館部分空間辦公，2025年初進駐啟用後，進行結合醫學臨床與社會科學的社區及政策等研究。

蘇貞昌、立法委員劉建國、蘇治芬、林文瑞及雲林縣副縣長謝淑亞等人今均與會並執鏟動土。蘇貞昌說自己今天搭專機到雲林，特地到雲林送上2個大紅包，除投入20多億興建該中心，也核定補助5年營運經費20億元，未來與台大雲林分院虎尾院區互相配合進行研究及醫學領域。

這座國內第一座高齡醫學暨健康福祉研究中心斥資22.62億元，占地約2公頃，建蔽率40％，容積率160％，將建3棟建築物，樓層配置地下1層、地上6層，1、2樓設立與民互動空間、長者健康生活實驗區等，3、4樓為行政辦公室及資料中心、研究室等，5、6樓則有各類研究室及實驗室等。

配合台大雲林虎尾院區校園特色，此案還規畫設計紅磚牆、三合院，並沿主要道路配置休憩空間，營造街角廣場，作為校園空間視覺焦點，地下停車場入口寬度30公尺，留設獨立動線供接送長者及臨時車輛進出。

蘇貞昌說，中央政策一步步達標，守護國家、照顧人民，感謝地方政府配合，也希望此案加速進行，中央、地方繼續合作，做好人民期待「事情做好、做對」，一起迎接雲林縣大喜事。

劉建國表示，10年前即推動此案，眼見雲林醫療逐漸到位，深感「有政府、會做事、做對事」該中心照顧的不只是雲林長者，更是全國高齡者；蘇治芬致詞時也說「代表雲林人向中央道謝！」