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台灣文博會嘉義館獲好評 9月移展市立博物館

中央社／ 嘉義市15日電

2022台灣文博會昨天落幕，嘉義市首次參與文博會地方館，從展場6000根木頭的意象到樹木園、中央噴水圓環等主題，城市特色意象鮮明，展出期間獲好評，將移展嘉義市立博物館。

嘉義市政府文化局今天發布新聞稿指出，嘉義館透過2022台灣文博會的展示平台，以「摩登時光大通小城」主題策展，帶領10家在地品牌在展覽現場呈現嘉義人款待的精神，為期11天展出，累計逾7萬參觀人次。

文化局表示，嘉義館從展場6000根木頭的意象到樹木園、中央噴水圓環、摩登車站等主題，城市特色意象鮮明，屢獲參觀民眾好評。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市去年首次辦理台灣設計展後，今年持續注入設計能量與創新思維，台灣文博會首次在南台灣高雄辦理，嘉義市結合各方成果參與，包含官方城市文化展現及文創業者各式品牌創新體現，在嘉義地方主題展覽館展示嘉義市創新力。

文化局指出，2022台灣文博會嘉義館的展覽，預計9月中旬移展至嘉義市立博物館，文博會期間無法參觀嘉義館的民眾，屆時可前往探索城市特色意象。

嘉義 文化局 品牌

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