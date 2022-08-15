每月學費最高2000元 勞動部雲嘉南分署教保中心啟用

營造友善育兒職場，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，今成立勞動部第1個教保中心，學費比照非營利幼兒園收費規定，每月最高不超過2000元，將提供分署同仁及附近企業2至6歲幼兒就讀，預計可收托幼兒40名。

雲嘉南分署教保中心歷經超過1年半籌備，今由勞動部次長陳明仁、台南市副市長戴謙、勞動力發展署長蔡孟良、伯利恆基金會董事長林吉男等人揭牌啓用，未來委託財團法人台南市私立天主教伯利恆社會福利基金會經營。

雲嘉南分署教保中心位於該分署綜合大樓一樓，耗資逾600萬元，除設置全新幼兒專屬教室，更備有豐富教材區域如語文區、數學區、組合建構區、積木區、美勞區、體能區及移動式資訊車等，學費比照非營利幼兒園收費規定，採每月定額收費(最高2000元)，預計將可收托幼兒40名，目前已招募25位新生，現正持續受理報名中，歡迎鄰近社區民眾多加利用，相關資訊請查詢報名網址https://reurl.cc/D31xXR，或洽詢電話（06）6935622。