快訊

獨／每百人1到2人發生「新冠反彈」 指揮中心建議這樣做

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每月學費最高2000元 勞動部雲嘉南分署教保中心啟用

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
打造優質育兒環境，勞動部雲嘉南分署教保中心今啟用，未來將招收40名。圖／雲嘉南分署提供
打造優質育兒環境，勞動部雲嘉南分署教保中心今啟用，未來將招收40名。圖／雲嘉南分署提供

營造友善育兒職場，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，今成立勞動部第1個教保中心，學費比照非營利幼兒園收費規定，每月最高不超過2000元，將提供分署同仁及附近企業2至6歲幼兒就讀，預計可收托幼兒40名。

雲嘉南分署教保中心歷經超過1年半籌備，今由勞動部次長陳明仁、台南市副市長戴謙、勞動力發展署長蔡孟良、伯利恆基金會董事長林吉男等人揭牌啓用，未來委託財團法人台南市私立天主教伯利恆社會福利基金會經營。

雲嘉南分署教保中心位於該分署綜合大樓一樓，耗資逾600萬元，除設置全新幼兒專屬教室，更備有豐富教材區域如語文區、數學區、組合建構區、積木區、美勞區、體能區及移動式資訊車等，學費比照非營利幼兒園收費規定，採每月定額收費(最高2000元)，預計將可收托幼兒40名，目前已招募25位新生，現正持續受理報名中，歡迎鄰近社區民眾多加利用，相關資訊請查詢報名網址https://reurl.cc/D31xXR，或洽詢電話（06）6935622。

陳明仁表示，台灣因出生率逐年下滑，近兩年皆呈現人口負成長，今年5月更是刷新單月出生數新低紀錄，為鼓勵生育政府提出0至6歲國家一起養目標，支持年輕家庭生養子女，勞動部積極響應國家政策，於雲嘉南分署成立勞動部第1個教保中心，並將陸續啟用5個教保中心，為國家友善育兒政策貢獻心力。

打造優質育兒環境，勞動部雲嘉南分署教保中心今啟用，未來將招收40名。圖 ／雲嘉南分署提供
打造優質育兒環境，勞動部雲嘉南分署教保中心今啟用，未來將招收40名。圖 ／雲嘉南分署提供

勞動部 幼兒園 台南

延伸閱讀

營造工地職災頻傳！勞動部今發動全台勞檢 49處停工

柬埔寨高薪詐騙頻傳 勞動部將檢討就服法

士林地檢教保中心今揭牌 下周一開學 將收托20名幼兒

「青年尋職津貼」16日上路 勞動部：找工作最高領3.2萬元

相關新聞

守護台西國土 百人頂烈陽至外傘頂洲固沙防流失

嘉義縣東石鄉外海的外傘頂洲長期流失，面積逐漸縮小，今天中午第五河川局與立委蔡易餘團隊約100人參與定沙及固沙設施工作，希...

周大觀抗癌圓夢助學金得主何致勝：要把笑聲帶回校園

台中市大甲高中二年級學生何致勝，去年4月發現罹患「急性淋巴白血病」，他不輕言放棄的順利完成第一個療程後，現在正進行第二療...

國家級高齡醫學研究中心雲林開工 蘇貞昌送上億大紅包

行政院長蘇貞昌今天出席中央在雲林虎尾台大雲林分部旁基地興建的國家級「高齡醫學暨健康福祉研究中心」開工典禮，由國家衛生研究...

每月學費最高2000元 勞動部雲嘉南分署教保中心啟用

營造友善育兒職場，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，今成立勞動部第1個教保中心，學費比照非營利幼兒園收費規定，每月最高不超過...

照顧弱勢生 辰亞能源捐出27萬元嘉惠台南學甲、北門學子

辰亞能源響應台南市長黃偉哲照顧弱勢政策，今捐出27萬元提供南市北門、學甲區12所國小經濟弱勢學生免費每周2次水果、1次鮮...

台南太陽能停車場好處多 成受歡迎設施

台南市政府交通局自民國109年起推動公有平面停車場建置太陽光電發電系統，至今完成22處，民眾停車不受日晒雨淋，成為受歡迎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。