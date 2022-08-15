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守護台西國土 百人頂烈陽至外傘頂洲固沙防流失
嘉義縣東石鄉外海的外傘頂洲長期流失，面積逐漸縮小，今天中午第五河川局與立委蔡易餘團隊約100人參與定沙及固沙設施工作，希望減緩外傘頂洲流失的速度。
固沙團隊運用廢棄蚵架及蚵殼回收再利用，請在地蚵農先簡單處理，號召相關單位與在地民眾協力合作，參與「防止外傘頂洲沙灘流失公私協力計畫」，參與人員分組，同時施作竹籠固灘及蚵殼攔沙2種短期防護工法，防止波浪越洗將外傘頂洲沙源流入養殖區。
第五河川局長莊曜成表示，外傘頂洲面臨消失危機，衝擊在地養殖及觀光船筏等產業發展，推動相關保護措施刻不容緩，第五河川局除了建立溝通平台，聽取在地意見、凝聚地方共識，也藉由外傘頂洲實作活動喚起民眾對於外傘頂洲議題及環境保護議題的重視，共同投入相關保護工作。
立委蔡易餘表示，針對外傘頂洲是台灣正逐漸消失的國土，今天團隊與第五河川局啟動固沙計畫，透過生態工法，運用天然的竹子防止飄沙流失，共同守護外傘頂洲，且東石觀光漁筏到外傘頂洲是嘉義縣重點觀光遊程，盼固沙成功完成後，守護住外傘頂洲和東石之間的內海，提升蚵農養蚵效益，為出航固沙的主要目的。
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