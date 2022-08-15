台南海灘暫置蚵棚清完 市府力推減廢
台南市政府農業局於6月底回收牡蠣養殖業在外海放養的蚵棚，在鄰近海灘暫置，7月31日完成清運，殘存竹材碎片也於8月12日清理完成，未來將持續推廣新式蚵棚減少廢棄物。
台南市農業局長李建裕今天以新聞稿表示，今年台南市外海共放養8941棚蚵棚，於6月底已全數回收，扣除可回收再利用的棚數，剩餘7808棚已於7月31日前清運完畢，清運量合計3571.6公噸，回復海岸沙灘清潔。
李建裕指出，對照去年至11月30日清完，今年提早約4個月，已將暫置區的蚵棚全數載走，沙灘區殘存竹材碎片，經以機具及人工撿拾方式處理後，也於8月12日全數清理完畢。
李建裕表示，此次於安南區、安平區、南區同步進行清理工作，所以速度快、有效率，縮短回收蚵棚放置於暫置區時間，市府並積極輔導漁民改用新式蚵棚養殖牡蠣，減少傳統竹製蚵棚回收時對環境造成的負面衝擊。
李建裕指出，新式蚵棚短期內還無法完全替代傳統蚵棚，處理回收後的蚵棚竹材仍是重要工作，感謝漁業署每年補助經費協助清理，往後市府將比照今年處理模式，縮短回收蚵棚的岸置時間。
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