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照顧弱勢生 辰亞能源捐出27萬元嘉惠台南學甲、北門學子

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
辰亞能源董事長目賀田好弘（左）代表公司捐出27萬元給台南市府，由市長黃偉哲（右）代表接受。記者謝進盛／攝影
辰亞能源董事長目賀田好弘（左）代表公司捐出27萬元給台南市府，由市長黃偉哲（右）代表接受。記者謝進盛／攝影

辰亞能源響應台南市長黃偉哲照顧弱勢政策，今捐出27萬元提供南市北門、學甲區12所國小經濟弱勢學生免費每周2次水果、1次鮮乳，約有223名學生受惠。

捐贈儀式安排在學甲區中洲國小，由中洲國小創鼓隊帶來精湛表演，黃偉哲代表南市府致贈捐贈單位感謝狀，教育局副局長吳國珉、受贈學校校長均出席，感謝業者照顧偏鄉弱勢學生。

辰亞能源董事長目賀田好弘表示，太陽光電建設及維運是長期永續的，辰亞能源力行企業社會責任，從捐助孩童防疫物資到營養補助，未來也將持續回饋台南鄉里，用實際行動關懷地方教育。

黃偉哲表示，很高興辰亞能源發揮社會責任，提供偏鄉弱勢學子水果及鮮奶補給，給孩子更充分的營養。

他指出，照顧經濟弱勢學生是南市府重要教育政策，學期間提供低收、中低收、導師認定及突遭變故等4類學生免費午餐補助，讓學童有書讀、安心就學，再次感謝辰亞與南市府公私協力，一同關懷弱勢學子。

吳國珉表示，為確保學童飲食營養均衡，台南市鼓勵學校提供水果及乳製品等副食品，本次公益營養支持專案，契合此目標，捐贈南市北門區及學甲區國小四類經濟弱勢家庭學童111學年每周2次水果、1次乳品，預估有40周。

辰亞能源捐出27萬元嘉惠台南學甲、北門區經濟弱勢學子。記者謝進盛／攝影
辰亞能源捐出27萬元嘉惠台南學甲、北門區經濟弱勢學子。記者謝進盛／攝影
學甲中洲國小創鼓隊表演，小朋友專注其中。記者謝進盛／攝影
學甲中洲國小創鼓隊表演，小朋友專注其中。記者謝進盛／攝影

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