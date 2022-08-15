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蔡易餘頂烈日至外傘頂洲飛鴿傳書 送嘉縣八鄉鎮市祝福

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
立委蔡易餘今天中午11點45分到外傘頂洲以「飛鴿傳書」方式，放飛來自嘉義縣海區8鄉鎮市的8隻信鴿返家。記者呂慧瑜／攝影
立委蔡易餘今天中午11點45分到外傘頂洲以「飛鴿傳書」方式，放飛來自嘉義縣海區8鄉鎮市的8隻信鴿返家。記者呂慧瑜／攝影

立委蔡易餘今天中午11點45分到外傘頂洲以「飛鴿傳書」方式，放飛來自嘉義縣海區8鄉鎮市的8隻信鴿，並將祝福信件綁在信鴿的腳上，傳書給8鄉鎮市參選人，並於放飛半小時後，鴿子陸續返回民進黨8名參選人所在的鄉鎮市，此象徵民進黨嘉義縣海區串聯大團結。

「這隻飛超快！」太保市長參選人戴光宗表示，鴿子飛向天空就像太保市正在起飛，感謝蔡委員的祝福。水上鄉長參選人林緗亭說，哇！真的不會迷路，跟我一樣戀水上鄉這個家鄉。

和平鴿有象徵和平、友誼、團結和聖潔的代表，也堪稱古代版「速運」，因爲鴿子天生戀家且速度快，能清楚的辨認方向，自古就有運用飛鴿傳書來做信息傳達。

立委蔡易餘今天中午帶上分別來自水上鄉、鹿草鄉、太保市、東石鄉、布袋鎮、義竹鄉、朴子市跟六腳鄉為嘉義縣海區的8鄉鎮市的8隻信鴿，到台灣移動的國土外傘頂州施放。

蔡易餘表示，8隻鴿子會從外傘頂州飛回各自的8鄉鎮市，8隻鴿子都有戴上他給8鄉鎮市的祝福口號，同時今日也是外傘頂洲的固沙計畫，團隊也與第五河川局啟動固沙計畫，透過生態工法，運用天然的竹子防止飄沙流失，共同守護外傘頂洲。

太保市長參選人戴光宗的鴿子於12點20分到達太保市。圖／戴光宗提供
太保市長參選人戴光宗的鴿子於12點20分到達太保市。圖／戴光宗提供
水上鄉長參選人林緗亭的鴿子於12點43分到達水上鄉。圖／林緗亭提供
水上鄉長參選人林緗亭的鴿子於12點43分到達水上鄉。圖／林緗亭提供

鴿子 蔡易餘 嘉義

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