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台南太陽能停車場好處多 成受歡迎設施

中央社／ 台南15日電
台南市政府交通局推動公有平面停車場建置太陽光電發電系統，至今完成22處，民眾停車不受日晒雨淋，成為受歡迎設施。圖為賢北街停車場。（台南市交通局提供） 中央社
台南市政府交通局推動公有平面停車場建置太陽光電發電系統，至今完成22處，民眾停車不受日晒雨淋，成為受歡迎設施。圖為賢北街停車場。（台南市交通局提供） 中央社

台南市政府交通局自民國109年起推動公有平面停車場建置太陽光電發電系統，至今完成22處，民眾停車不受日晒雨淋，成為受歡迎設施，市府將持續選擇適當地點興建。

辭職投入台南市議員選舉的前台南市政府副發言人林依婷在臉書以「從當初不屑到現在感謝」為題發文，引起不少網友討論。

林依婷在文中指出，太陽能停車場是很好的概念，但像安平區建平八街與永華三街的停車場，為了增設太陽能頂棚，封閉施工近半年，施工期造成一些民怨。

林依婷指出，因為附近停車需求量大，她曾向抱怨的民眾解釋過原因，但仍有人不領情，認為做太陽能停車格不會變多，停車費也沒有變少，反而造成大家不便。不過，前幾日天氣不穩定，大雨都落在下班時間，民眾停車在頂棚下可從容上下車，獲得的肯定變多了。

林依婷指出，台南日照充足，許多車輛停在戶外時，車內溫度高達近攝氏60度，而有了太陽能板遮蔽後，無論是高溫帶來的窒息感以及內裝散發的異味都能獲得改善，讓許多市民有感，也使太陽能停車場從原本被嫌棄轉變為德政，希望未來能廣推到每一個行政區。

台南市交通局今天提供資料指出，台南每年總日照時數高達2500小時，可說是國內推動太陽光電的最佳城市，交通局推動公有平面停車場建置太陽光電發電系統，目前共執行3個標租案，總設置容量約7.8MW，預估年發電量約1060萬度，約可供2509戶家庭1年用電，已陸續完成22處。

台南市交通局指出，太陽能停車場結合發電、遮蔭、改善夜間照明等優點，停車率獲得提升，未來會選擇適當地點繼續興建。

台南 停車場

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