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文博會嘉義館將續展出 9月移師嘉市立博物館
2022臺灣文博會昨天落幕，嘉義市首次以「摩登時光大通小城」主題參與文博會地方館，同時帶領10家在地品牌，市府表示，於展覽呈現嘉義人款待的精神，此展預計9月中旬移至嘉市立博物館。
市府表示，嘉義館展場6000根木頭的意象到樹木園、中央噴水圓環、摩登車站等主題，城市特色意象鮮明，在文博會展出期間屢獲眾多觀眾及業內人士的好評，例如VERSE雜誌創辦人、社長兼總編輯張鐵志表示，看完之後感到「很美」、「很豐富的內容」及「很好買」。
文化局前天安排「文創+1製造所」嘉義文創隊南下參訪文博會，市長黃敏惠勉勵，付出與創新改革才是嘉市文創發展的最大根基，市府會努力做業者後盾，讓業者放心力拼。
文博會嘉義館預計9月中旬移展至嘉市立博物館，市府指出，來不及在文博會期間參觀嘉義館的民眾，建議9月中旬來看展。
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