南市民進黨團籲市府發防疫補助 助弱勢度難關

疫情影響市民的生活，也衝擊到經濟，台南市議會民進黨團今天籲請市長黃偉哲能體恤弱勢族群，針對長者、幼兒、經濟弱勢和其他具有社會救助資格民眾，發放防疫補助，希望每人至少1千元。

台南市議會民進黨團表示，新冠肺炎肆虐已2年多，國內百工百業遭受巨大衝擊，許多民眾的生活與工作也受到影響，最近本土病例數雖有下降，但變異株BA4、BA5隨時可能在帶來新一波疫情。

經統計，南市至8月11日共有33萬4935人確診，0至5歲有1萬8306人確診，占確診總數5.4%，65歲以上有4萬1172人確診，占總數12.29%，民進黨團認為由數據看出健康風險相對較高的老、幼年族群，以及經濟弱勢和其他符合社會救助的民眾，面對可能新起的疫情需謹慎因應，呼籲市府發放「防疫補助」協助弱勢族群度過難關。

民進黨團表示，依統計這些弱勢族群約50萬人，包含65隨以上長者、0至5歲幼兒、低收入及中低收入戶，有領兒少津貼、殘障津貼等符合社會救助的民眾。總召集人劉米山與發言人呂維胤說，若發1千元，每年市府支出金額約5五億元，若發2千元，就要10億元，就看市府財政狀況來決定。