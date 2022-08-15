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造福長者與弱勢 台灣省城隍廟捐後壁公所社福專車
財團法人台北市台灣省城隍廟熱心公益，今上午捐贈1輛市價150萬元社會福利愛心專車給台南市後壁區公所，這也是繼2016年0206大地震捐1000萬元給台南市政府後再度關懷南市弱勢，過程溫馨。
捐車儀式上午在市府民治市政中心舉行，由市長黃偉哲、民政局長姜淋煌、社會局長陳榮枝、後壁區長黃炳元及多位民意代表、里長見證，並歡迎台北城隍廟4位代表董事廖鴻昌、吳益水、許文華、監事陳銓浤出席。
台灣城隍廟交付社福專車鑰匙予黃偉哲，黃也回贈廟方社福專車模型車及感謝狀。
黃偉哲表示，台北市台灣省城隍廟是北市極負盛名的廟宇，長期推動公益和文化事業，此次捐贈台南後壁一輛社福專車，是繼2016年捐贈台南0206震災善款1000萬元後，再度送愛心到台南，他十分感佩台灣省城隍廟的善舉與博愛的精神。
黃偉哲指出，南市幅員遼闊，面積約台北市9倍，與台北市都會區相比，台南有許多交通不便偏鄉地區，這次捐贈社會福利愛心專車，可以讓社工、志工在最短的時間內到達需要幫助的民眾身邊，也是公私協力共同照顧社會弱勢的典範。
他表示，此次能促成捐車美事，要感謝後壁鄉親蕭中川引薦，更感謝董事長蘇宏仁、總幹事王真如、廟方董監事會的支持及輔康企業公司幫忙，把城隍爺的慈悲照顧全民的精神更加發揚光大。
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