聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／打通關子嶺交通瓶頸 南市172線拓寬 2年後完工
打通台南白河關子嶺風景區交通瓶頸，市道172線今天上午辦理拓寬動土典禮，由現有12公尺闢為18公尺，預計2年後通車，未來對關子嶺對外交通與商機，將是大利多。
這項重大工程自市道分172線及南93線交界處起至仙大路，總長度約1520公尺，總經費約2億5000萬元，營建署補助1億8000萬元，南市府自籌7000萬元。工程起點自172線及南93線交界處（17戶方府千歲廟），終點在仙草里仙大路，由目前12公尺2線道拓寬為4線道18公尺。
上午動土儀式，邀請市長黃偉哲、營建署長吳欣修、白河區長董麗華、市議員張世賢、蔡育輝、沈家鳳、李宗翰、劉米山等人與會，工程預計2024年中完工通車。
黃偉哲說，關仔嶺溫泉美食節是重要觀光節慶之一，每年9月起總是吸引大批遊客前往享受山間美食與泡湯樂趣；交通人潮大部份經由國道3號白河交流道，銜接市道172線為主要交通路線，惟市道172線往東行2公里後，道路束縮至12公尺形成瓶頸段。
今年初因疫情、缺工缺料等影響，致招標不易；幸經工務局針對物價上漲核實編列預算後，終於6月中旬完成發包，未來完工打通交通瓶頸，可望帶動關子嶺風景區觀光旅遊進一步發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言