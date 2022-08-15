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影／打通關子嶺交通瓶頸 南市172線拓寬 2年後完工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲等人動土前祭拜祈求施工順利。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲等人動土前祭拜祈求施工順利。記者謝進盛／攝影

打通台南白河關子嶺風景區交通瓶頸，市道172線今天上午辦理拓寬動土典禮，由現有12公尺闢為18公尺，預計2年後通車，未來對關子嶺對外交通與商機，將是大利多。

這項重大工程自市道分172線及南93線交界處起至仙大路，總長度約1520公尺，總經費約2億5000萬元，營建署補助1億8000萬元，南市府自籌7000萬元。工程起點自172線及南93線交界處（17戶方府千歲廟），終點在仙草里仙大路，由目前12公尺2線道拓寬為4線道18公尺。

上午動土儀式，邀請市長黃偉哲、營建署長吳欣修、白河區長董麗華、市議員張世賢、蔡育輝、沈家鳳、李宗翰、劉米山等人與會，工程預計2024年中完工通車。

黃偉哲說，關仔嶺溫泉美食節是重要觀光節慶之一，每年9月起總是吸引大批遊客前往享受山間美食與泡湯樂趣；交通人潮大部份經由國道3號白河交流道，銜接市道172線為主要交通路線，惟市道172線往東行2公里後，道路束縮至12公尺形成瓶頸段。

今年初因疫情、缺工缺料等影響，致招標不易；幸經工務局針對物價上漲核實編列預算後，終於6月中旬完成發包，未來完工打通交通瓶頸，可望帶動關子嶺風景區觀光旅遊進一步發展。

打通關子嶺交通瓶頸， 南市市道172線拓寬工程今上午動土，預估2年後完工。記者謝進盛／攝影
打通關子嶺交通瓶頸， 南市市道172線拓寬工程今上午動土，預估2年後完工。記者謝進盛／攝影
黃偉哲說，172線關子嶺瓶頸打通後，可望帶動當地觀光旅遊進一步發展。記者謝進盛／攝影
黃偉哲說，172線關子嶺瓶頸打通後，可望帶動當地觀光旅遊進一步發展。記者謝進盛／攝影
現有12公尺道路將拓寬為4線道18公尺。記者謝進盛／攝影
現有12公尺道路將拓寬為4線道18公尺。記者謝進盛／攝影

白河 黃偉哲

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