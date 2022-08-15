聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南仁德保華宮中元普度擴及毛小孩 貢品物資濟助弱勢
台南仁德保華宮舉辦中元普度法會，廟方發起愛心白米募捐、邀請信眾參與普度物資捐助弱勢，今年募集了550份物資，今天轉發轄區弱勢、社福團體及仁和國小等各國中小學。廟方今年還特別準備狗糧祭品普施毛小孩，法會後捐助流浪動物收容所。
保華宮今天除普度供品分送弱勢家庭，還響應台南市政府社會局呼籲，捐助白米400包給實物愛心銀行新豐分行及仁德區8間國中小營養午餐使用。
仁德區長黃素美感謝保華宮響應政府政策，將普度供品捐助社會局實物愛心銀行，由社會局統籌嘉惠更多弱勢民眾。也感謝保華宮將白米捐給仁德區有供應營養午餐的長興、德南、依仁、仁和等各國中小，讓物資有效運用。
保華宮主委黃翠雲說，仁德保華宮是地方信仰中心，長期關懷弱勢族群，非常感謝所有信眾出錢出力，實踐大道公慈悲濟世的精神，將中元拜拜物資分發給需要幫助的民眾，讓受疫情影響的困苦鄉親能被幫助，讓大道公的大愛傳送到社會每個角落。
市議員吳禹寰表示，從小就在保華宮廟口長大，很榮幸能有機會為保生大帝奉獻、為市民服務、為關懷弱勢盡一份心力；疫情影響民生甚鉅，許多弱勢家庭更顯無助，保華宮將普度祭品轉贈弱勢，期望拋磚引玉、盼各寺廟及慈善團體也響應捐助普度供品，協助弱勢民眾共度疫情難關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言