台南仁德保華宮中元普度擴及毛小孩 貢品物資濟助弱勢

台南仁德保華宮舉辦中元普度法會，廟方發起愛心白米募捐、邀請信眾參與普度物資捐助弱勢，今年募集了550份物資，今天轉發轄區弱勢、社福團體及仁和國小等各國中小學。廟方今年還特別準備狗糧祭品普施毛小孩，法會後捐助流浪動物收容所。

保華宮今天除普度供品分送弱勢家庭，還響應台南市政府社會局呼籲，捐助白米400包給實物愛心銀行新豐分行及仁德區8間國中小營養午餐使用。

仁德區長黃素美感謝保華宮響應政府政策，將普度供品捐助社會局實物愛心銀行，由社會局統籌嘉惠更多弱勢民眾。也感謝保華宮將白米捐給仁德區有供應營養午餐的長興、德南、依仁、仁和等各國中小，讓物資有效運用。

保華宮主委黃翠雲說，仁德保華宮是地方信仰中心，長期關懷弱勢族群，非常感謝所有信眾出錢出力，實踐大道公慈悲濟世的精神，將中元拜拜物資分發給需要幫助的民眾，讓受疫情影響的困苦鄉親能被幫助，讓大道公的大愛傳送到社會每個角落。