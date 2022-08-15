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睽違24年 台灣省議會這兩位省議員的表決器又亮了

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台灣省議會議事堂1998年精省後，近日在立法院中南部服務中心的活化下，轉型為「民主時刻館」並把多年未使用的記名表決器部分修復。圖／立法院中南部服務中心提供
台灣省議會議事堂1998年精省後，近日在立法院中南部服務中心的活化下，轉型為「民主時刻館」並把多年未使用的記名表決器部分修復。圖／立法院中南部服務中心提供

台灣省議會議事堂1998年精省後，近日在立法院中南部服務中心的活化下，轉型為「民主時刻館」並把多年未使用的記名表決器部分修復，讓張溫鷹、宋艾克兩位前省議員的出席燈與表決燈再次亮起，參觀民眾可體驗當年的開會狀況。

立法院中南部服務中心說，1997年國民大會修憲將省級機關虛級化，很多省議員為延續服務，參加年底的縣市長選舉。1997年底舉辦的台中市長選舉中，張溫鷹與宋艾克兩位省議員同時參選。為回顧過去這段歷史，因此從當年的77位省議員中，選擇這兩位做為點燈的代表。

記名表決器1958年設置，距今64年，目前仍保留省議會1998年最後一次會議的原貌。77位台灣省議員名字皆列於其上，其中包括台中市長盧秀燕、現任立法委員陳明文、陳歐珀、陳超明、楊瓊瓔、監察委員葉宜津，和前台中市長張溫鷹等，惟自精省後記名表決器的燈號即未曾亮起。

為活化古蹟並增加旅客參訪的樂趣，立法院中南部服務中心採用現代科技，把張溫鷹與宋艾克兩人名牌後方的燈座改為LED燈，以增加亮度，綠燈代表贊成、紅燈反對的、黃燈棄權，導覽人員可利用手機連接無線網路控制亮燈，不僅維護記名表決器的外觀，也方便導覽人員操控。

民主時刻館除一般散客，可在開館時間參觀外，也歡迎20人以上團體預約導覽。旅客除可以親自坐上省議員的座位，欣賞民主劇場，還能到報告台上體驗官員備詢，並藉由參觀周邊展場，瞭解台灣民主發展。

台灣省議會議事堂1998年精省後，近日在立法院中南部服務中心的活化下，轉型為「民主時刻館」並把多年未使用的記名表決器部分修復。圖／立法院中南部服務中心提供
台灣省議會議事堂1998年精省後，近日在立法院中南部服務中心的活化下，轉型為「民主時刻館」並把多年未使用的記名表決器部分修復。圖／立法院中南部服務中心提供
台灣省議會議事堂1998年精省後，近日在立法院中南部服務中心的活化下，轉型為「民主時刻館」並把多年未使用的記名表決器部分修復。圖／立法院中南部服務中心提供
台灣省議會議事堂1998年精省後，近日在立法院中南部服務中心的活化下，轉型為「民主時刻館」並把多年未使用的記名表決器部分修復。圖／立法院中南部服務中心提供

議員 台中市長 張溫鷹

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