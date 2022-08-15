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光洋科贊助音樂劇『苦魯人生』 掀台南夏至藝術節高潮

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
光洋科響應聯合國永續發展目標，縮短城鄉藝術教育落差，贊助大型音樂劇「苦魯人生」在台南演出。光洋科董事長黃啟峰（上排右五）與員工、供應商及勇敢追夢音樂工程孩童及家長聯袂欣賞。圖/光洋科提供
光洋科響應聯合國永續發展目標，縮短城鄉藝術教育落差，贊助大型音樂劇「苦魯人生」在台南演出。光洋科董事長黃啟峰（上排右五）與員工、供應商及勇敢追夢音樂工程孩童及家長聯袂欣賞。圖/光洋科提供

光洋科（1785）響應聯合國永續發展目標（SDGs）「優質教育」及「減少不平等」，贊助台南首部大型音樂劇《幕後傳奇—苦魯人生》，希望透過本次音樂劇演出能普及推廣藝術文化活動，縮短城鄉間藝術教育落差。

聯合國兒童基金會於2021年公開呼籲應讓兒童權利納入ESG（環境、社會、公司治理）範疇，並且藉由多元影響力，保障及尊重兒童主體和權利，以達到永續目標。

光洋科董事長黃啟峰說，這次活動透過因為愛琴股份有限公司協助，共同推動優質的音樂劇演出，主要也是希冀能增加台南孩童接觸音樂教育的機會，雙方於2021年就攜手推動「勇敢追夢音樂工程」，讓台南孩童能自小浸淫音樂教育的環境。

黃啟峰表示，他特別認同《苦魯人生》標誌精神「The Show must go on」，身為台南在地企業，也將持續支持地方各種教育活動，將藝術的種子撒在年輕人心中。這次也特別邀請「勇敢追夢音樂工程」的兩名學童Annie和Kevin一起欣賞，另外還有台南北家扶中心孩童、重溪小學、泰康小學、新山小學及柳營小學等學童一起觀賞音樂劇，期盼能為他們未來的人生有所啟發。

看完演出後Annie表示，對於幕後小人物的辛苦與努力印象深刻，期許自己長大以後也能成為出色的Crew ; 跟媽媽都是第一次欣賞中文音樂劇演出的Kevin表示，音樂劇非常好看精彩，從頭到尾笑聲不斷，令人印象深刻。

《幕後傳奇—苦魯人生》由刺點創作工坊創作演出，曾四度在北部改版演出，獲得極高評價。苦魯人生以舞台劇幕後人員為主角，講述如你我一般的小人物如何透過不懈的努力，在與他人齊心合作下一同呈現出精彩的演出，道出幕後英雄的血淚、致敬各行各業的基層人員。

黃啟峰認為這就像是光洋科本業是材料的研發、製造與供應，並且以循環經濟的模式，讓我們材料形成綠色的永續循環來支持客戶的發展，並應用在半導體、雲端、顯示器上，所以不論是手機、筆電都有光洋科的材料，盼望光洋科也是大家生活中最稱職的「Crew」。

音樂劇 台南 小學

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