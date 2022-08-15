嘉南療養院推出「健康月餅」禮盒 期待大家訂購助弱勢

衛福部嘉南療養院「愛的集團」職訓工作坊30多名精神障礙者經過專業訓練，今年推出少油、低糖、低熱量的「健康月餅」，還有6種適合送禮的特色包裝禮盒；期待大家能給弱勢機會與支持，讓學員們有更多的動力繼續成長。

中秋月餅是許多社福團體收入來源，也能展現身心障礙弱勢族群職訓成果；嘉南療養院烘焙工作坊訓練學員做麵包、餅乾和月餅等產品；今年除烘焙坊學員，也招募其他職訓學員參加製作月餅和包裝訓練，30幾人經烘焙專長專員和職能治療師集訓兩周，依照標準化流程分工製作月餅。

院方表示，「愛的集團」模擬職場，專門提供院內有工作訓練需求的精障者練習機會。中秋月餅是烘焙師和職能治療師帶領有興趣並努力不懈的精障者手工製成。職能治療師在分析製作流程後，設計高效率生產線，讓每一個步驟都有適合的人來執行，以完整專業製程提供高品質產品，讓每參與學員增強的工作耐力及速度。

何姓學員說，中秋季節工作量大增，真的挺累，但看到一顆一顆彩酥熱騰騰的出爐，包裝成漂亮的禮盒送到客人手上，顧客那種開心的表情就讓我願意繼續努力製作。陳姓學員說，這段時間訓練下來越做越快，感覺體力也越來越好。

職能治療科主任黃婉茹表示，對長期受精神疾病影響的學員，月餅製作流程這一連串看似簡單的步驟其實需要時間學習與練習，耐著性子一步一步用心去完成，對學員也是個重要的復健元素；期待大家能給機會與支持，讓學員們有更多的動力繼續成長。

她說，精神障礙除定期藥物，復健訓練也是治療不可少一環，期待大家成為精障朋友們復元之路的助力，踴躍訂購月餅，愛心能使他們更快有機會回歸社會。訂購專線06-2795019轉1227。