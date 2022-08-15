快訊

獨／每百人1到2人發生「新冠反彈」 指揮中心建議這樣做

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉南療養院推出「健康月餅」禮盒 期待大家訂購助弱勢

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
嘉南療養院推出「健康月餅」禮盒，期待大家訂購助弱勢。記者周宗禎／翻攝
嘉南療養院推出「健康月餅」禮盒，期待大家訂購助弱勢。記者周宗禎／翻攝

衛福部嘉南療養院「愛的集團」職訓工作坊30多名精神障礙者經過專業訓練，今年推出少油、低糖、低熱量的「健康月餅」，還有6種適合送禮的特色包裝禮盒；期待大家能給弱勢機會與支持，讓學員們有更多的動力繼續成長。

中秋月餅是許多社福團體收入來源，也能展現身心障礙弱勢族群職訓成果；嘉南療養院烘焙工作坊訓練學員做麵包、餅乾和月餅等產品；今年除烘焙坊學員，也招募其他職訓學員參加製作月餅和包裝訓練，30幾人經烘焙專長專員和職能治療師集訓兩周，依照標準化流程分工製作月餅。

院方表示，「愛的集團」模擬職場，專門提供院內有工作訓練需求的精障者練習機會。中秋月餅是烘焙師和職能治療師帶領有興趣並努力不懈的精障者手工製成。職能治療師在分析製作流程後，設計高效率生產線，讓每一個步驟都有適合的人來執行，以完整專業製程提供高品質產品，讓每參與學員增強的工作耐力及速度。

何姓學員說，中秋季節工作量大增，真的挺累，但看到一顆一顆彩酥熱騰騰的出爐，包裝成漂亮的禮盒送到客人手上，顧客那種開心的表情就讓我願意繼續努力製作。陳姓學員說，這段時間訓練下來越做越快，感覺體力也越來越好。

職能治療科主任黃婉茹表示，對長期受精神疾病影響的學員，月餅製作流程這一連串看似簡單的步驟其實需要時間學習與練習，耐著性子一步一步用心去完成，對學員也是個重要的復健元素；期待大家能給機會與支持，讓學員們有更多的動力繼續成長。

她說，精神障礙除定期藥物，復健訓練也是治療不可少一環，期待大家成為精障朋友們復元之路的助力，踴躍訂購月餅，愛心能使他們更快有機會回歸社會。訂購專線06-2795019轉1227。

嘉療表示，烘焙坊今年推出全新包裝、全新口味禮盒：「金旺禮盒」、「白金彩酥禮盒」、「黃金彩酥禮盒」、「黑金彩酥禮盒」、「黃金萬兩禮盒」、「金玉滿堂禮盒」，以喜慶的禮盒及少油、低糖、低熱量、不添加防腐劑的健康月餅來滿足各種送禮需求。

嘉南療養院推出「健康月餅」禮盒，期待大家訂購助弱勢。記者周宗禎／翻攝
嘉南療養院推出「健康月餅」禮盒，期待大家訂購助弱勢。記者周宗禎／翻攝
嘉南療養院推出「健康月餅」禮盒，期待大家訂購助弱勢。記者周宗禎／翻攝
嘉南療養院推出「健康月餅」禮盒，期待大家訂購助弱勢。記者周宗禎／翻攝
嘉南療養院推出「健康月餅」禮盒，期待大家訂購助弱勢。記者周宗禎／翻攝
嘉南療養院推出「健康月餅」禮盒，期待大家訂購助弱勢。記者周宗禎／翻攝
嘉南療養院推出「健康月餅」禮盒，期待大家訂購助弱勢。記者周宗禎／翻攝
嘉南療養院推出「健康月餅」禮盒，期待大家訂購助弱勢。記者周宗禎／翻攝
嘉南療養院推出「健康月餅」禮盒，期待大家訂購助弱勢。記者周宗禎／翻攝
嘉南療養院推出「健康月餅」禮盒，期待大家訂購助弱勢。記者周宗禎／翻攝

月餅 烘焙

延伸閱讀

訂單急降、租約到期 高雄慈暉關懷學園面臨斷炊

中秋送禮比話題 百貨熱銷榜日本名店霸榜6項

陸遏制天價月餅 單盒須500以下

遏制「月餅腐敗」大陸重點監管逾人民幣500元盒裝月餅

相關新聞

守護台西國土 百人頂烈陽至外傘頂洲固沙防流失

嘉義縣東石鄉外海的外傘頂洲長期流失，面積逐漸縮小，今天中午第五河川局與立委蔡易餘團隊約100人參與定沙及固沙設施工作，希...

周大觀抗癌圓夢助學金得主何致勝：要把笑聲帶回校園

台中市大甲高中二年級學生何致勝，去年4月發現罹患「急性淋巴白血病」，他不輕言放棄的順利完成第一個療程後，現在正進行第二療...

國家級高齡醫學研究中心雲林開工 蘇貞昌送上億大紅包

行政院長蘇貞昌今天出席中央在雲林虎尾台大雲林分部旁基地興建的國家級「高齡醫學暨健康福祉研究中心」開工典禮，由國家衛生研究...

每月學費最高2000元 勞動部雲嘉南分署教保中心啟用

營造友善育兒職場，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，今成立勞動部第1個教保中心，學費比照非營利幼兒園收費規定，每月最高不超過...

照顧弱勢生 辰亞能源捐出27萬元嘉惠台南學甲、北門學子

辰亞能源響應台南市長黃偉哲照顧弱勢政策，今捐出27萬元提供南市北門、學甲區12所國小經濟弱勢學生免費每周2次水果、1次鮮...

台南太陽能停車場好處多 成受歡迎設施

台南市政府交通局自民國109年起推動公有平面停車場建置太陽光電發電系統，至今完成22處，民眾停車不受日晒雨淋，成為受歡迎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。