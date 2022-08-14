台灣首尊天主教中華聖母態像加冕 千人參加大典

天主教台灣首尊中華聖母態像宗座，今天下午在嘉義市港坪運動公園體育館進行加冕儀式，教廷榮休大使葉勝男總主教代表教廷梵蒂岡，主禮加冕禮感恩彌撒，教廷駐華大使達保祿代辦及全國各地近2千名神職人員、教友參與，場面莊嚴神聖。

感恩祈福彌撒前，菲籍神父馬立友介紹中華聖母像加冕意義，接著聖母聖子態像揭幕，教友馮佩岑獨唱聖母頌，全體恭唸玫瑰經，彌撒在神聖莊嚴氣氣下進行，聆聽聖經、主禮講道，今天主日適逢聖母升天，祈求聖母庇佑轉禱，天主降福，疫情消退，世界和平。

禮儀高峰「加冕禮」，首先敬獻加冕禮儀玫瑰唸珠、耶穌及聖母皇冠，接著達保祿展示加冕證書、嘉義教區主教浦英雄翻譯，然後由台灣主教團主席李克勉主教，敬獻玫瑰唸珠，高雄總主教劉振忠、台北總主教鍾安住、教廷榮休領銜總主教葉勝男，分別敬獻權杖、耶穌皇冠、聖母皇冠，最後接續感恩彌撒聖祭，在降福禮結束後，菲籍教友護送聖母出堂。

嘉市長黃敏惠、嘉縣長翁章梁等地方政要及各界代表，到場祝賀。

梅山教堂文獻記載1900年發生「庚子拳亂」，清苑縣東閭教徒感念聖母給予心靈護佑，籌資建造聖堂，繪製聖母像，為凸顯「中國特色」，加上慈禧太后當政，委由法國油畫家增加彩繪仿慈禧衣著來畫，後來教會來台，參考聖畫內容，更因聖母瑪利亞是全體華人之后，雕刻出「中華聖母」態像。

此聖母態像手抱耶穌，是仿清朝大陸河北省清苑縣東閭聖堂畫像所製，「中西合璧」顯示天主教入境隨俗的信仰精神；右手所持羽毛扇改為權杖，下垂左手抬起抱耶穌，臉型依聖母像傳統畫法蒙白紗、戴鑲滿紅綠珍珠寶石皇冠，展現「天地皇后」身分，耶穌腰紮皮帶、腳著中國雲鞋，具備中國韻味。

去年擔任嘉義教區主教的鍾安住，向教宗方濟各申請為梅山鄉聖母朝聖地的中華聖母木製態像加冕，嘉義教區去年3月2日收到教廷批准令，宗座加冕儀式會為特定教區特有頭銜聖母態像，加上皇冠或星辰光環，這是教會授予態像最高榮譽。