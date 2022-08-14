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扶輪社用音符散播關懷 「玫瑰墓樂團」用音樂說故事

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南新世代扶輪社在忠義國小舉辦「因愛而聲公益演唱會」，邀請「玫瑰墓樂團」，用音樂來敘述生命的故事，為弱勢學生提供緊急救助的管道。記者鄭惠仁／翻攝
台南新世代扶輪社在忠義國小舉辦「因愛而聲公益演唱會」，邀請「玫瑰墓樂團」，用音樂來敘述生命的故事，為弱勢學生提供緊急救助的管道。記者鄭惠仁／翻攝

台南新世代扶輪社以關懷社會、扶老助幼、讓愛散播為己任，社長張志坤上任後，持續以此為目標，今天在忠義國小武德殿舉辦「因愛而聲公益演唱會」，邀請「玫瑰墓樂團」，用音樂來敘述生命的故事，為弱勢學生提供緊急救助的管道。

由台南新世代扶輪社、中西區公所聯合舉辦、成大扶輪社協辦的公益演唱活動，計畫將募款的金額，全數捐贈給忠義國小「兒童緊急救助金」，提供學校弱勢家庭的緊急協助。

此次活動邀請台南市立醫院急診部主任蘇世揚醫師率領的玫瑰墓樂團演出。蘇世揚是參與SARS和新冠肺炎第一線救護任務的急診醫師，以醫者的心境與使命，願盡一切心力，將患者、家屬、癌友、病童、社會弱勢、反毒的真實故事，化成一首首感人肺腑的曲目，以結合音樂會與演講的演出方式。

「玫瑰墓樂團」用生命寫歌，用音樂說故事，急診室中無數的生離死別，無數令人動容的故事，玫瑰墓用他們的音樂來訴說生命之歌。這是一場藉由音符理解生命價值的演出，願把愛分享出去，撫慰所有不安的心靈。

張志坤說，此項公益活動，各界善心紛湧而至，贊助單位計有台南鑽石扶輪社，台中柳川扶輪社，怡心園室內裝潢設計，台南市教育產業工會，街役場古蹟餐坊，麗莊建設開發，遠傳牙醫診所，大豆室內設計，CLAY WAY銀黏土製作所，富邦人壽樂高營業所，期望藉由公益音樂會讓愛扎根基層，讓善良與感恩的幼苗在未來綻放成穩定社會的良善果實。

台南 樂團

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