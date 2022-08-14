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嘉市光織影舞展這作品 1520顆太陽能燈申請金氏紀錄

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市光織影舞展「新月漫遊」用1520顆太陽能燈具，挑戰金氏世界紀錄。圖／嘉義市政府提供
嘉市光織影舞展「新月漫遊」用1520顆太陽能燈具，挑戰金氏世界紀錄。圖／嘉義市政府提供

嘉市光織影舞展20日起到9月11日止，每晚6點半到10點在北香湖公園，市府指出，以元宇宙旅遊規畫8大展區，其中「新月漫遊」燈光設計更融入永續綠能的理念，用1520顆太陽能燈具，已申請挑戰「世界最大規模的太陽能燈展示（Largest display of solar lanterns）」金氏世界紀錄官方認證。

市府觀光新聞處長張婉芬說，挑戰金氏世界紀錄因疫情考量，採取線上視訊見證，邀請4名見證人共襄盛舉，包括觀光新聞處觀光工程科科長林靖淳、嘉市觀光導覽志工團團長武中嶺、嘉市商圈文化促進協會副理事長林佳慧、北香湖公園在地居民彭嘉盈，橫跨各年齡層與各領域代表。

張婉芬也說，7月29日晚上7點30分進行見證，英國倫敦官方指派1名認證官全程監督，4名見證人以不間斷視訊錄影方式一次清點1520顆太陽能燈具的數量，8點32分順利完成清點，並經認證官確認無誤，已送交英國倫敦官方進行審核，預計8月20日活動開幕前公布結果。

林靖淳指出，全程花費1小時5分鐘，一次清點1520顆燈真的很不容易，到後來眼睛幾乎都看不太清楚了，但想著這1520顆燈代表「嘉義我愛你」，覺得很感動；林佳慧說，這項世界紀錄乘載著所有嘉義市民祝福的心，每一顆太陽能燈都代表溫暖，清點過程相當戒慎恐懼，很開心最後能夠順利完成見證，也非常感謝市府團隊將在地推向國際；武中嶺、彭嘉盈皆說，很榮幸以市民身份參與見證，一個燈就象徵一個希望、一個成果，期待創造屬於嘉市的世界之最。

市長黃敏惠表示，光織影舞2020年首次舉辦即榮獲「2020美國紐約設計獎」及「2021美國MUSE國際設計獎」雙項國際設計大項，已成嘉市極具代表性的觀光品牌，今年「新月漫遊」作品獨特的流光新月造型搭配月球飄浮在北香湖中，希望能讓全世界看見嘉市推動永續綠能的用心與努力。

觀光新聞處表示，光織影舞申請挑戰「世界最大規模的太陽能燈展示」金氏世界紀錄官方認證，最終審核結果將會另行公布，最新活動資訊請至官方網站（https://reurl.cc/KbZXej）或「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/8oQ5vR）查詢。

嘉市光織影舞展「新月漫遊」用1520顆太陽能燈具，挑戰金氏世界紀錄，由4名見證人來認證。圖／嘉義市政府提供
嘉市光織影舞展「新月漫遊」用1520顆太陽能燈具，挑戰金氏世界紀錄，由4名見證人來認證。圖／嘉義市政府提供
嘉市光織影舞展「新月漫遊」用1520顆太陽能燈具，挑戰金氏世界紀錄，由4名見證人來認證。圖／嘉義市政府提供
嘉市光織影舞展「新月漫遊」用1520顆太陽能燈具，挑戰金氏世界紀錄，由4名見證人來認證。圖／嘉義市政府提供
嘉市光織影舞展「新月漫遊」用1520顆太陽能燈具，挑戰金氏世界紀錄，由4名見證人來認證。圖／嘉義市政府提供
嘉市光織影舞展「新月漫遊」用1520顆太陽能燈具，挑戰金氏世界紀錄，由4名見證人來認證。圖／嘉義市政府提供
嘉市光織影舞展「新月漫遊」用1520顆太陽能燈具，7月29日進行挑戰金氏世界紀錄的認證。圖／嘉義市政府提供
嘉市光織影舞展「新月漫遊」用1520顆太陽能燈具，7月29日進行挑戰金氏世界紀錄的認證。圖／嘉義市政府提供
嘉市光織影舞展「新月漫遊」用1520顆太陽能燈具，挑戰金氏世界紀錄，由4名見證人來認證。圖／嘉義市政府提供
嘉市光織影舞展「新月漫遊」用1520顆太陽能燈具，挑戰金氏世界紀錄，由4名見證人來認證。圖／嘉義市政府提供

嘉義

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