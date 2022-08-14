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另類為麻豆文旦暖身 民眾體驗烘焙柚子PIZZA
著名的台南麻豆文旦將進入採收期，麻豆區公所昨、今連續兩天舉辦「柚香烘焙」、「柚園採果樂」等系列文旦體驗活動，吸引許多外來遊客、親子朋友報名參加，不少人學烤柚子Pizza，愜意在文旦樹下談天，發現柚城麻豆旅遊新玩法，收穫滿滿。
「柚香烘焙」、「柚園採果樂」文旦體驗活動安排在麻豆吉園休閒農場」與柚の鄉觀光果園登場。其中，柚香烘焙讓遊客在農場實際體驗窯烤柚子Pizza，烘焙後更可於柚樹下品茗柚茶及品嘗親手現烤出爐的Pizza，愜意悠閒地度過充滿柚香的午後時光。
柚園採果樂，則是農民教導親子一起摘採文旦，不少媽媽笑說，原來，剝文旦也是一門功夫，上了寶貴一課。
麻豆區長柳世雄表示，麻豆文旦已零星採收，今年因文旦遭禁銷大陸、文旦採收逼近中秋節銷售期變短等不利因素，為替在地農民紓解銷售壓力，公所媒合多家麻豆在地柚園辦理採果樂系列活動，讓農民開放自家柚園供民眾採果，進行多角化經營留住客源。
同時讓消費者不再只是單純來麻豆買文旦，更可以透過採文旦實地體驗，未來一周柚城小鎮將進入農忙，後續還有一系列活動，也籲請消費者多多選購麻豆文旦。
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