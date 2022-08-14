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影／雲林農業設計展閉幕 3百隻金剛鸚鵡翱翔七彩絢麗

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林農業設計展今閉幕，3百多隻金剛鸚鵡翱翔天空七彩絢麗。記者黃于凡／攝影
雲林農業設計展今閉幕，3百多隻金剛鸚鵡翱翔天空七彩絢麗。記者黃于凡／攝影

雲林舉辦全台首創「農業設計展」，自7月29日開幕以來共展出16天，舉辦500場農事體驗活動、吸引10萬人次參觀，今是展期最後一天，由副縣長謝淑亞放飛300多隻金剛鸚鵡，為活動畫下完美句點，色彩繽紛、豔麗的鸚鵡展翅飛翔，在戶外的向日葵及彩虹花海間盤旋，壯觀場景將活動帶到最高潮。

雲林縣農業設計展今舉辦金剛鸚鵡大會師活動，全國熱愛金剛鸚鵡的人士與團體都到場參加，帶來300多隻金剛鸚鵡，在副縣長謝淑亞、北港鎮代理鎮長張庭魁、朝天宮董事長蔡咏鍀、縣議員黃文祥、黃美蘭等人帶領下，將五彩繽紛的金剛鸚鵡釋放到天空中，在花海間盤旋翱翔，壯觀絢麗景象帶給民眾大驚喜。

謝淑亞說，金剛鸚鵡身上有裝GPS定位，每隻都身價不菲，300多隻總價值破2千萬元，放飛至天空翱翔為雲林農業設計展畫下完美句點，農業設計展為期16天共吸引逾10萬人次到場參觀，因展出的都是「活生生」的農產品，所以展期有限，期待以後再次舉辦。

農業處副處長蔡耿宇說，農業設計展所展出的蔬果、雜糧等都將回收至農業處，評估食物保存程度，可食用的部分都會再利用，分配給學校、社區、長青食堂等地，因數量較龐大，所以需要花費一些時間處理，讓食物不因展出而浪費。

來自台中的林小姐說，今天把握最後一天來家族旅遊，包含來自台中、桃園的成員，覺得農業設計展極富教學意義，可以看到早期的農機具，也可以教導孩子農業知識、農作物品種，特地來雲林一趟真的來對了，孩子都直呼好好玩。

全國金剛鸚鵡大會師吸引全國愛好金剛鸚鵡的團體、民眾，帶著300多隻金剛鸚鵡到場參加。記者黃于凡／攝影
全國金剛鸚鵡大會師吸引全國愛好金剛鸚鵡的團體、民眾，帶著300多隻金剛鸚鵡到場參加。記者黃于凡／攝影
副縣長謝淑亞今主持雲林農業設計展閉幕儀式、全國鸚鵡大會師，放飛300多隻鸚鵡讓天空七彩絢麗。記者黃于凡／攝影
副縣長謝淑亞今主持雲林農業設計展閉幕儀式、全國鸚鵡大會師，放飛300多隻鸚鵡讓天空七彩絢麗。記者黃于凡／攝影
雲林農業設計展今閉幕，3百多隻金剛鸚鵡翱翔天空七彩絢麗。記者黃于凡／攝影
雲林農業設計展今閉幕，3百多隻金剛鸚鵡翱翔天空七彩絢麗。記者黃于凡／攝影
雲林農業設計展今閉幕，3百多隻金剛鸚鵡翱翔天空七彩絢麗。記者黃于凡／攝影
雲林農業設計展今閉幕，3百多隻金剛鸚鵡翱翔天空七彩絢麗。記者黃于凡／攝影

鸚鵡 雲林

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