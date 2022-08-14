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820房仲公益日捐血開跑 以10萬袋熱血為目標

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會今起在台南辦捐血活動，號召南市會員共襄盛舉。記者鄭惠仁／翻攝
中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會今起在台南辦捐血活動，號召南市會員共襄盛舉。記者鄭惠仁／翻攝

受疫情及天候影響，捐血人數明顯下滑，適逢820房仲公益日將近，中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會今起在台南辦捐血活動，號召南市會員共襄盛舉，希望全台能募集到10萬袋熱血。

台南市不動仲介經紀商業同業公會理事長黃明成表示，820房仲公益日始於2015年，由中華民國不動產仲介經紀公會全聯會訂定，以每年8月20日為「房仲公益捐血日」。因新冠疫情影響，全台血庫告急，號召同業共同響應捐血救人，希望能募集到10萬袋熱血，救助更多需要幫助的人。

社會局長陳榮枝表示，新冠肺炎疫情升溫以來血液庫存不斷告急，台南地區目前A、B、O型存量都在4天以下，急需熱血民眾幫忙。為鼓勵市民踴躍捐血救人，市長黃偉哲也於日前到往台南捐血中心捐血，希望號召市民及學生一起捐血救命。

市府表示，只要滿17歲以上65歲以下、身體健康的民眾，都能捐血。也提醒民眾，新冠肺炎確診者只要在康復14天後，就可以重返捐血行列，若是無症狀的確診者，則是從「確診日」的14天後，即能捐血；確診者的密切接觸者，則自最後接觸日的14天後，就可以捐血。

捐血中心 台南

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