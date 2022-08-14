《我們的球場》在台南 打破男棒女壘刻板印象

為了打破男棒女壘刻板印象，台灣女子棒球運動推廣協會與台南社區大學今天在真善美戲院共同舉辦「《我們的球場》女棒20紀錄片放映會」，市長黃偉哲也到場鼓勵，認為棒球是美好的運動，應該由男、女共享，未來會投入資源支持女棒，讓台灣女棒能夠更蓬勃發展。

黃偉哲表示，台南是個棒球運動非常盛行的城市，有許多表現非常出色的基層棒球隊、還有以台南為主場的統一獅職棒隊。不只男子球隊，還有4支國小女棒隊、3支國中女棒隊以及台南第一支社會女子棒球隊-漁光女子棒球隊，發展的腳步領先全國，在硬體設備部分，也有全國首屈一指的亞太國際棒球訓練中心，剛舉辦完U12世界少棒賽，獲得國際參賽隊伍高度肯定。

《我們的球場》是一部紀錄民間熱愛棒球的女孩們，從想打棒球被質疑，到一起努力創造女棒揮灑舞台的故事，黃偉哲表示，這不只代表台灣民間源源不絕的生命力，更是台灣女力的最好展現。土城國中、安平國中以及漁光女子棒球隊都有來到現場，不管男生女生，都能從紀錄片中體會女棒前輩們的努力，並傳承、接續努力，創造女子棒球更耀眼的未來，台南市政府也一定會成為女棒推廣最強力的後盾。

台灣女子棒球運動推廣協會理事長錢欣婷表示，從2001年台灣近代第一支女子棒球隊誕生，播下台灣女子棒球發展的種子，20年多來台灣女孩參與棒球運動，從過去的疑惑，到如今的肯定自信，這是一段不能被忽視的歷程。女棒協會很開心能與台南社大合作，在棒球風氣盛行的府城舉辦特映會，透過紀錄片與熱愛棒球的大家分享這段女棒人共譜的故事，未來希望能有更多與在地團體合作的機會，讓紀錄片在更多地方與更多人分享。