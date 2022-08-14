鮮肉包、蔥肉餅...台南歸仁公所推薦46間美食15處景點

行銷台南市歸仁美食、景點，歸仁區公所辦理「行動支持歸仁美食」活動，廣邀16名美食部落客探索店家及旅遊景點。區長魏文貴今天說，部落客完成14篇文章，推薦46間美食店家，歡迎民眾來歸仁看景點、吃美食。

歸仁區公所邀請落客包括台南美食地圖‧玩樂誌、南人幫- Life in Tainan、台南吃貨、愛吃輝、好吃好玩好旅遊、YA ！野旅行-吃喝玩樂全都錄、強尼帶球等。

魏文貴說，郭落客推薦46家美食店，其中有店家被介紹高達4次多，如銅板美食鮮肉包、便宜又美味的蔥肉餅等。除美食外，還15處歸仁景點獲得大力推薦，如萬國通路觀光工廠、台南三井outlet及綠能科技示範場域的科技伊甸園等。

魏文貴表示，為增加美食店家推薦的多元性，他帶領公所團隊至飯店及餐廳協助部落客採訪，擔任網紅至歸仁宵夜美食店家拍攝影片，詳細介紹店家特色及招牌料理。

值得一提的是，行動支持歸仁美食活動美食包羅萬象，有傳統在地美味，如臭豆腐、肉粿、黑輪等美食，無論正餐、下午茶及飲料通通都有，各式好味道任君挑選。希望藉由美食的推動來提升歸仁能見度，振興歸仁經濟及觀光產業。