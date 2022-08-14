快訊

歪樓了！高雄建築工地路面塌陷 3棟透天變「比薩斜塔」

基隆缺水惡化明轉綠燈！未來半月恐難降雨 水利署研商調水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鮮肉包、蔥肉餅...台南歸仁公所推薦46間美食15處景點

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市歸仁區公所積極行銷在地美食。記者黃宣翰／翻攝
台南市歸仁區公所積極行銷在地美食。記者黃宣翰／翻攝

行銷台南市歸仁美食、景點，歸仁區公所辦理「行動支持歸仁美食」活動，廣邀16名美食部落客探索店家及旅遊景點。區長魏文貴今天說，部落客完成14篇文章，推薦46間美食店家，歡迎民眾來歸仁看景點、吃美食。

歸仁區公所邀請落客包括台南美食地圖‧玩樂誌、南人幫- Life in Tainan、台南吃貨、愛吃輝、好吃好玩好旅遊、YA ！野旅行-吃喝玩樂全都錄、強尼帶球等。

魏文貴說，郭落客推薦46家美食店，其中有店家被介紹高達4次多，如銅板美食鮮肉包、便宜又美味的蔥肉餅等。除美食外，還15處歸仁景點獲得大力推薦，如萬國通路觀光工廠、台南三井outlet及綠能科技示範場域的科技伊甸園等。

魏文貴表示，為增加美食店家推薦的多元性，他帶領公所團隊至飯店及餐廳協助部落客採訪，擔任網紅至歸仁宵夜美食店家拍攝影片，詳細介紹店家特色及招牌料理。

值得一提的是，行動支持歸仁美食活動美食包羅萬象，有傳統在地美味，如臭豆腐、肉粿、黑輪等美食，無論正餐、下午茶及飲料通通都有，各式好味道任君挑選。希望藉由美食的推動來提升歸仁能見度，振興歸仁經濟及觀光產業。

魏文貴表示，市長黃偉哲相當重視城市行銷及美食觀光的推動，公所期望透過美食景點來帶動歸仁旅遊熱潮。活動相關文章原網址彙整資料已置於公所臉書粉絲專頁，歡迎一同感受歸仁無窮的魅力。

台南市歸仁區公所行銷在地美食，區長魏文貴（左）在橫菁料理品嚐美食。記者黃宣翰／翻攝
台南市歸仁區公所行銷在地美食，區長魏文貴（左）在橫菁料理品嚐美食。記者黃宣翰／翻攝

台南

延伸閱讀

影／整合電動車供應鏈 台南歸仁打造化合物半導體基地

歸仁釋迦節今天登場 不到2小時售出1萬3千多台斤釋迦

面對高雨量 台南歸仁中山路不再淹水了

推廣在地風美食 台南歸仁釋迦節8月7日登場

相關新聞

鮮肉包、蔥肉餅...台南歸仁公所推薦46間美食15處景點

行銷台南市歸仁美食、景點，歸仁區公所辦理「行動支持歸仁美食」活動，廣邀16名美食部落客探索店家及旅遊景點。區長魏文貴今天...

嘉市建國二村這塊地4棟房屋遺構 將設眷村生活館　

嘉義市原建國二村位於新生路、光彩街、啟明路、志航街的中間，還有房屋遺構，擬設「眷村生活文化館」，市議會刪除預算但保留科目...

台3線「幹譙阿嬤」確診進加護病房…車友集氣 孫子：情況已穩定

嘉義縣台3線知名阿婆灣柑仔店的「幹譙阿嬤」陳富阿嬤，昨天下午4點傳肺炎昏迷進加護病房，目前身體狀況已穩定，仍在住院觀察中...

5000頭學甲大型養豬場將進駐 地方反彈停工

台南市學甲區豐和里有養豬業者申請飼養規模約5000頭大型養豬場，消息曝光地方反彈，今上午在當地開公聽會反對聲浪不歇，農業...

遊客注意！ 台南後壁小南海風景區吊橋施工將封閉

台南市後壁區小南海風景區吊橋，因辦理構建更換工程，將於8月22日起封閉，提醒遊客施工時間可依改道標示進出，以利工程施工。

嘉義市大天宮九龍鑾轎 蔡英文揭綵啟用

嘉義市大天宮逾百年歷史的鑾轎已列入古物保存展示，廟方歷經2年多打造的九龍鑾轎昨天舉行啟用大典，由蔡英文總統主典揭綵，嘉義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。