嘉市建國二村這塊地4棟房屋遺構 將設眷村生活館　

嘉義市原建國二村位於新生路、光彩街、啟明路、志航街的中間，還有房屋遺構，擬設「眷村生活文化館」，市議會刪除預算但保留科目，市府再提追加規畫設計費365萬，有議員質疑，先前未保存眷村文物；文化局表示，博物館有館藏、建國二村居民也願提供，將用策展方式呈現。此預算最後過關。

眷村生活文化館選址處目前還有4棟房屋遺構，但毀損嚴重，幾乎剩牆面、梁柱，還有樹根攀附，裡面野狗出入，幾年前市府以鐵皮圍住，避免民眾靠近。

新生路、光彩街、啟明路、志航街圍成的土地，文化局原有意做眷村博物館，市府改以市地重劃來開發建國二村，該處變更公園用地，文化局規畫做眷村生活文化館，融入眷村文化、重現懷舊景致，發展方向包括創造蘊含眷村主題的教育設施、民間文化團體的合作基地、以文創投入創新風格等。

文化局今年編列規畫設計費用，不過議會認為定位不明等未支持，刪除剩1000元保留科目，市府8月臨時會提追加預算364萬9000元；文化局指出，再利用建築遺構，打造約150坪1層樓建築，入口廣場下面做滯洪池。

議員蔡永泉說，建國二村拆遷時市府沒有特別留存文物，應收集數量夠、有代表性的實質物品， 才能感受眷村生活再現，避免變成掛個名字、只為給當年眷村老住戶一個交代，不過前天預算審查，多數議員支持此預算，照編列通過。

文化局副局長謝靜容說，市立博物館曾做眷村展，展品仍保存於倉庫，建國二村舊住戶也有收藏，已與相關協會合作徵集文物，另會做口述採集，並透過老照片、歷史影音紀錄、口述訪談等，完善館內展示，未來用節慶、飲食等主題式策展，和民眾做對話，比單純陳列物品更有互動。