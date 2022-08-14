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5000頭學甲大型養豬場將進駐 地方反彈停工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南學甲大型養豬場將進駐，地方反彈農業局勒令停工。記者謝進盛／攝影
台南學甲大型養豬場將進駐，地方反彈農業局勒令停工。記者謝進盛／攝影

台南市學甲區豐和里有養豬業者申請飼養規模約5000頭大型養豬場，消息曝光地方反彈，今上午在當地開公聽會反對聲浪不歇，農業局要求業者加強與地方溝通，已勒令先停工。

這處位於麻豆、學甲交接的養豬場預定地，面積約1點6公頃，原為魚塭，地勢相當低窪，業者去年向農業局核准興建現代化養豬場，目前已進行整地尚未動工。

消息傳出地方反對聲浪不歇，，包括立委陳椒華、市議員謝財旺等人都接獲居民陳情，農業局日前掌握，已要求須加強與地方溝通，業者數月來奔走雜音仍大。

市議員蔡秋蘭服務處今在學甲區豐和里社區活動中心開公聽會，會場湧入近百人與會，出席民眾一面倒反對，更有人說，雖然業者現代化設施，但飼養規模達5000頭且地勢又低窪，一旦淹水散發的惡臭汙水恐波及附近住家。

附近知名景點業者也說，一旦未來開始飼養，遊客將大減，誓死表達反對到底。

台南市政府農業局說，8月5日函請業者妥善與在地民眾溝通，應取得共識始得進行後續事宜。目前業者已停工，農業局將持續敦促業者需與當地居民溝通，以免影響雙方權益。

台南學甲大型養豬場將進駐，地方反彈不已。記者謝進盛／攝影
台南學甲大型養豬場將進駐，地方反彈不已。記者謝進盛／攝影
台南學甲大型養豬場將進駐，地方反彈一面倒反對。記者謝進盛／攝影
台南學甲大型養豬場將進駐，地方反彈一面倒反對。記者謝進盛／攝影
台南學甲大型養豬場將進駐，地方反彈不已。記者謝進盛／攝影
台南學甲大型養豬場將進駐，地方反彈不已。記者謝進盛／攝影

養豬場 議員 台南

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