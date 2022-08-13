南美館午夜場猛鬼Cosplay 黃偉哲化身「返校」高中生

繼7月底以「鬼滅之刃」男主角竈門炭治郎造型現身台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂展」Cosplay午夜場，台南市長黃偉哲今晚Cosplay造型電影「返校」的高中校園服，現身南美館的午夜專場「猛鬼流水席」，與參加午夜專場的Cosplay民眾一起合影，共同體驗南美館深夜氣氛，與眾多KOL熱鬧互動。

黃偉哲表示，今晚是他第二次參加南美館的Cosplay專場，發現參與民眾比上次更花心思裝扮，希望大家都玩得愉快，更希望中元節剛過，大家都能平安、快樂。

黃偉哲今晚也入鏡17LIVE直播節目，與直播觀眾互動，除了介紹南美館地獄展外，還分享許多台南的美食與必遊景點，並準備價值2000元的台南國際音樂節開幕演出《億載京城 經典浪漫音樂會》門票，作為觀眾們的加碼Q&A抽獎好禮。