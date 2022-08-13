亞洲的地獄與幽魂展Cosplay第2場 動漫角色現身

中央社／ 台南13日電
台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」展百鬼漫遊Cosplay專場。 中央社
台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」展百鬼漫遊Cosplay專場。 中央社

昨天是中元節，台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」展百鬼漫遊Cosplay午夜專場「破地獄之猛鬼流水席」今晚登場，角色扮演化身東方幽魂鬼怪多出自動漫角色，殭屍和女鬼則少見。

南美2館今晚9時館內清場後，第2場的「亞洲的地獄與幽魂」展百鬼漫遊Cosplay「破地獄之猛鬼流水席」正式登場，如同7月30日首場「破地獄之頭過身就過」的情景再現，逾百名角色扮演者化身諸多東方幽魂鬼怪齊聚南美館。

相較首場多殭屍和女鬼，第2場角色扮演者化身的東方幽魂鬼怪多出自於動漫角色，服裝妝容愈見精緻，少了幾分恐懼。不過，南美2館外有人進行類似普渡的作法儀式，讓人想起天空明月之下，中元節才剛過。

台南市長黃偉哲也非常支持這項百鬼漫遊Cosplay活動，連2場不缺席湊熱鬧，和其他角色扮演者擺Pose合影，玩得很開心。

此外，台南市政府觀光旅遊局和南美館今晚也首度合作，透過17LIVE實境節目直播午夜專場，由藝人林莎帶著5名人氣17LIVER裝神弄鬼，加入館內的闖關遊戲，讓午夜專場變得很歡樂。

台南市美術館和法國凱布朗利博物館（musee du quai Branly-Jacques Chirac,Paris）合作的「亞洲的地獄與幽魂」特展，6月25日至10月16日在南美館2館2樓展覽室E-H展出。

這場特展包含日本、泰國與中國的傳奇鬼怪和地獄觀念，因巡迴台灣展出，也增添台灣文化角度，開展後參觀人潮踴躍，在眾人要求下，館方增開Cosplay午夜專場3場，今晚是第2場。

南美館人員表示，Cosplay場開設3場，時間都在晚上9時至12時，首場「破地獄之頭過身就過」在「鬼門開」隔天7月30日舉行，第2場「破地獄之猛鬼流水席」在中元節隔天8月13日登場，最後一場「破地獄之重回三途川」則在「鬼門關」隔天8月27日辦理。以組為單位報名，每組2人，以亞洲的幽魂鬼怪為主題，吸血鬼、狼人、活屍等西方猛鬼們先暫離。

台南市長 美術館 直播

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