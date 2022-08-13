代步工具「罷工」青春恐失約 他做這件事助人熱血攻頂
20多歲林姓大學生與4名高中同學相約腳踏車「攻頂」雲林古坑華山賞景，不料途中車輛變速器損壞，鐵鍊也被絞斷，山區地帶無法維修車輛，當他做好「半途而廢」心理準備時，斗南警分局華山派出所警員黃榮貴緊急救援，協助他修好車，順利與友人完成約定。
林姓大學生趁著放暑假，和4名高中好友約好10日要一起完成腳踏車之旅，5人各騎1輛上山，原本一切順利的路途，中途卻傳來林姓大學生的求救聲，「我的腳踏車好像不能騎，恐怕要失約了！」
原已做好放棄準備的林姓大學生，鼓起勇氣向華山派出所求援，警員黃榮貴見他失望的神情，主動幫忙聯繫古坑市中心的自行車店，告知林生可趕緊就近維修車輛。
「不過要修車，也得先想想該如何下山」黃榮貴一不做二不休，幫忙林生把腳踏車台上巡邏車後，載他到店維修，林生見車輛復活，開心對黃直說「謝謝您的熱情，幫助我完成熱血的願望！」5人終能再次踏上旅途，成功抵達目的地，完成這趟青春之約。
斗南警分局說，夏季好天氣，是出遊好時機，提醒民眾登山、騎自行車旅遊等，除檢查設備是否完好、安全，也務必時刻補充水分，並應避免獨自登山或戲水，保護自身安全。
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