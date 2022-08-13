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台南長勝營區文教用地建社會住宅遭質疑 市府澄清
台南市政府計畫在新營長勝營區市地重劃「文教用地」興建社會住宅，市議員參選人姚正玉及長勝公園周邊、民榮社區居民今天綁布條、高舉標語表達不滿，直指營建署決策未經在地市民討論、同意，且市府擅自變更用地地目，也有違法之虞，要求市長黃偉哲重視民意，絕不能為所欲為。
市府都發局表示，新營長勝營區所屬行政文教區，依土地使用管制規定，可作為社會住宅使用，無需變更。有關地方對於社宅意見，市府將向內政部營建署反應，並與居民持續溝通。
姚正玉指出，市府近來積極行銷長勝公園，強調公園去年獲得「全球卓越建設獎」環境類銀獎；也被衛福部國民健康署評選為「台灣健康城市暨高齡友善城市獎」綠色城市獎，卻又傳出同意讓營建署在長勝營區市地重劃文教區設置青年社會住宅，讓市民及公園附近居民錯愕。
民榮社區發展協會理事長蔡榮坤、執行長張哲瑋、居民陳李田、鄭敏慧、潘哲嘉表示，長勝營區都更與防洪公園開發，公園文教用地短短不到2、3年就要變更為社會住宅使用，政府無視城市規畫、無視民意，草率決策讓居民很遺憾。
姚正玉、張哲瑋指出，社會宅用地已佔用「文教區」絶大部份精華地段，將嚴重影響「文教區」未來規畫使用，侵蝕周邊市民文化教育權益。
另依現在規畫「青年社會住宅」近公園綠色地帶，且樓高13層，將嚴重阻擋樹木賴以生存的太陽光線，扼殺樹木生命。
姚正玉等人表示，市府興建社會住宅提供弱勢或青年租用是必要政策，大家都願意支持，但長勝營區是新營南端城區僅有防洪公園與數幾十年才育成的茂密林木，公園美名、美景得來不易，破壞毀損只是瞬間。錯誤的決策比貪汙還可怕，在文教用地興建社會宅茲事體大，希望政府重新考量，把城南唯一的防洪公園留給市民及後代子孫，保護居住環境。
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