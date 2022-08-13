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左鎮噶瑪噶居寺普度 供品物資捐贈台南市愛心實物銀行

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
左鎮噶瑪噶居寺普度，供品物資全捐贈台南市愛心實物銀行。圖／寺方提供
左鎮噶瑪噶居寺普度，供品物資全捐贈台南市愛心實物銀行。圖／寺方提供

台南左鎮噶瑪噶居寺昨天起連辦3天的「三壇報恩超薦法會」，明天中元普度後供品物資捐贈愛心實物銀行公益平台；供品物資依社會局調查所需採購，屬弱勢家庭生活必需品。

法會由洛本天津仁波切主法，啟建阿彌陀佛密壇，超薦先人、十方幽靈及感染冠狀病毒往生等眾生。

寺方表示，基於回饋在地，以往普度供品均由在地區公所轉贈山區弱勢家庭，去年法會由蔣揚慈善基金會協同辦理，首度捐贈市府社會局愛心實物銀行轉送給有需要的清寒人家，市長黃偉哲特地到場致贈感謝函，感謝噶居寺與市府公私協力照顧弱勢。

今年普渡寺方依循去年作法，先向社會局瞭解實物銀行扶助的弱勢家庭需要的生活物品，以罐頭、食品、麵、乾糧及白米為主，法會後全數捐贈給社會局，由各區實物銀行統整後發放給有需要的弱勢民眾。

洛本天津仁波切表示，農曆7月是佛教的教孝月，噶瑪噶居寺以利益眾生為念，將眾人的慈悲善念化為愛心幫助弱勢，既安頓人心，也讓社會弱勢家庭分享佛祖的庇佑與加持，更顯悲憫蒼生。

仁波切指出，市長黃偉哲為實踐社會公益、倡導惜福愛物觀念，設立3處食物銀行，透過公益平台理念將社會善心傳達到各弱勢家庭與族群，噶居寺也願意響應將普度物資捐贈，期盼幫助更多弱勢家庭。

有感於噶居寺年年支持市府社會福利事務推動，黃偉哲今年也將到寺禮佛，並與噶居寺、蔣揚基金會執事、董事座談，噶居寺也將為市長祈福、為市民加持，祈願疫情早日退散、市運承平今勝昔。

左鎮噶瑪噶居寺普度，供品物資全捐贈台南市愛心實物銀行。圖／寺方提供
左鎮噶瑪噶居寺普度，供品物資全捐贈台南市愛心實物銀行。圖／寺方提供
左鎮噶瑪噶居寺普度，供品物資全捐贈台南市愛心實物銀行。圖／寺方提供
左鎮噶瑪噶居寺普度，供品物資全捐贈台南市愛心實物銀行。圖／寺方提供

弱勢家庭 法會 實物銀行

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